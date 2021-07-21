ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал бразильского вингера

Клуб УПЛ «Колос» официально объявил о подписании 23-летнего бразильского вингера Диего Сантоса. Детали трансфера и условия контракта игрока не сообщаются.
Диего Сантос начинал свою карьеру в молодежных командах «Айморе» и «Гремио». С 2019 года принадлежал белорусскому «Витебску», позапрошлый сезон провел в аренде в солигорском «Шахтере».
В нынешнем сезоне на счету Сантоса 5 голов в 20 матчах за «Витебск». Трансферная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро.
Ранее «Колос» узнал своего соперника по квалификации Лиги конференций.
Источник — Instagram
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