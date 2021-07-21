ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал бразильского вингера

Диего Сантос продолжит карьеру в Украине

  • 21.07.2021 23:35
  • 787 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал бразильского вингера
© instagram.com/fckoloskovalivka

Клуб УПЛ «Колос» официально объявил о подписании 23-летнего бразильского вингера Диего Сантоса. Детали трансфера и условия контракта игрока не сообщаются.

Диего Сантос начинал свою карьеру в молодежных командах «Айморе» и «Гремио». С 2019 года принадлежал белорусскому «Витебску», позапрошлый сезон провел в аренде в солигорском «Шахтере».

В нынешнем сезоне на счету Сантоса 5 голов в 20 матчах за «Витебск». Трансферная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро.

Ранее «Колос» узнал своего соперника по квалификации Лиги конференций.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.07.2021 23:52
    0
    У чемпіонаті Білорусі дуже якісно грав, цілком може вийти, що буде грати навіть сильніше Антюха.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.07.2021 23:42
    +2
    Антюх сильніше був
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.07.2021 23:42
    +2
    Антюх сильніше був
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.07.2021 23:52
    0
    У чемпіонаті Білорусі дуже якісно грав, цілком може вийти, що буде грати навіть сильніше Антюха.
    Ссылка
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