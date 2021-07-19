Оппоненты для Ворсклы и Колоса. Результаты жеребьевки Q3 Лиги конференций

19 июля в Ньоне для двух украинских клубов были определены соперники

  • 19.07.2021 15:17
  • 1447 просмотров
  • 2 комментария
Оппоненты для Ворсклы и Колоса. Результаты жеребьевки Q3 Лиги конференций
© УЕФА. Джорджио Маркетти

19 июля в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций.

От Украины в Q3 сыграют «Колос» из Ковалевки, а также «Ворскла» из Полтавы, если сумеет в Q2 пройти финский клуб КуПС. 

В результате жеребьевки Q3 ЛК образованы пары для украинских клубов:

  • КуПС (Финляндия) / Ворскла (Украина) – Астана (Казахстан) / Арис (Греция)
  • Колос (Украина) – ФКСБ (Румыния) / Шахтер Караганда (Казахстан)

Отметим, что ФКСБ – это бывший клуб Стяуа, переименованный из-за юридического спора о правах на название.

Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. Правило выездного гола не действует.

На стадии Q3 ЛК участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.

Путь чемпионов. Победители второго отборочного раунда Пути чемпионов (матчи 22 и 29 июля) попадают в пары третьего отборочного раунда. Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Пути чемпионов ЛК.

Основной путь. К командам, который начинают борьбу с этой стадии, присоединятся победители отборочного раунда.  Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Основного пути ЛК. 

Пары Q2 Лиги конференций

22 и 29 июля

Жеребьевка Q3 Лиги конференций

5 и 12 августа

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.07.2021 15:29
    0
    по-ходу можлива дуель---Украина-Казахстан
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.07.2021 15:24
    +2
    Даже сложно представить что могло быть проще из возможных вариантов. Но конечно далееко не факт что нашим под силу будет пройти.. поглядим.. Надеемся хоть один выживет и пройдет эти раунды
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.07.2021 15:24
    +2
    Даже сложно представить что могло быть проще из возможных вариантов. Но конечно далееко не факт что нашим под силу будет пройти.. поглядим.. Надеемся хоть один выживет и пройдет эти раунды
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 19.07.2021 15:29
    0
    по-ходу можлива дуель---Украина-Казахстан
    Ссылка
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