Оппоненты для Ворсклы и Колоса. Результаты жеребьевки Q3 Лиги конференций

19 июля в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций.

От Украины в Q3 сыграют «Колос» из Ковалевки, а также «Ворскла» из Полтавы, если сумеет в Q2 пройти финский клуб КуПС.

В результате жеребьевки Q3 ЛК образованы пары для украинских клубов:

КуПС (Финляндия) / Ворскла (Украина) – Астана (Казахстан) / Арис (Греция)

(Украина) – Астана (Казахстан) / Арис (Греция) Колос (Украина) – ФКСБ (Румыния) / Шахтер Караганда (Казахстан)

Отметим, что ФКСБ – это бывший клуб Стяуа, переименованный из-за юридического спора о правах на название.

Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. Правило выездного гола не действует.

На стадии Q3 ЛК участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.

Путь чемпионов. Победители второго отборочного раунда Пути чемпионов (матчи 22 и 29 июля) попадают в пары третьего отборочного раунда. Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Пути чемпионов ЛК.

Основной путь. К командам, который начинают борьбу с этой стадии, присоединятся победители отборочного раунда. Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Основного пути ЛК.

Пары Q2 Лиги конференций

22 и 29 июля

Жеребьевка Q3 Лиги конференций

5 и 12 августа