Оппоненты для Ворсклы и Колоса. Результаты жеребьевки Q3 Лиги конференций

19 июля в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций.
От Украины в Q3 сыграют «Колос» из Ковалевки, а также «Ворскла» из Полтавы, если сумеет в Q2 пройти финский клуб КуПС.
В результате жеребьевки Q3 ЛК образованы пары для украинских клубов:
- КуПС (Финляндия) / Ворскла (Украина) – Астана (Казахстан) / Арис (Греция)
- Колос (Украина) – ФКСБ (Румыния) / Шахтер Караганда (Казахстан)
Отметим, что ФКСБ – это бывший клуб Стяуа, переименованный из-за юридического спора о правах на название.
Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. Правило выездного гола не действует.
На стадии Q3 ЛК участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.
Путь чемпионов. Победители второго отборочного раунда Пути чемпионов (матчи 22 и 29 июля) попадают в пары третьего отборочного раунда. Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Пути чемпионов ЛК.
Основной путь. К командам, который начинают борьбу с этой стадии, присоединятся победители отборочного раунда. Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Основного пути ЛК.
Пары Q2 Лиги конференций
22 и 29 июля
Жеребьевка Q3 Лиги конференций
5 и 12 августа
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.