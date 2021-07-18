Ворскла и Колос. Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций состоится в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола 19 июля в 15:00 по Киеву.

От Украины в Q3 сыграют «Колос» из Ковалевки, а также «Ворскла» из Полтавы, если сумеет в Q2 пройти финский клуб КуПС. Оба украинских клуба на этой жеребьевке находятся в числе несеяных.

На стадии Q3 ЛК участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.

Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. Правило выездного гола не действует

Путь чемпионов. Победители второго отборочного раунда Пути чемпионов (матчи 22 и 29 июля) попадают в пары третьего отборочного раунда без посева. Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Пути чемпионов ЛК.

Основной путь. К командам, который начинают борьбу с этой стадии, присоединятся победители отборочного раунда. Клубы разбивают на две корзины – сеяные и несеяные – согласно рейтингу клубных коэффициентов на начало сезона.

Поскольку матчи второго отборочного раунда пройдут только 22 и 29 июля, в целях жеребьевки за коэффициент пары берется коэффициент более рейтингового клуба. Победители выходят в раунд плей-офф (Q4) Основного пути ЛК.

Пары Q2 Лиги конференций

22 и 29 июля

Жеребьевка Q3 Лиги конференций

Сеяные и несеяные команды

5 и 12 августа

УЕФА сообщит распределение по группам перед жеребьевкой.