Три телеканала хотят показать матчи Ворсклы в Лиге конференций

Три телеканала – Setanta Sports, MEGOGO и Спорт 1 – ведут переговоры с полтавской «Ворсклой» по поводу трансляции матчей клуба в квалификации Лиги конференций.

А вот телеканалы группы «Футбол» не ведут переговоры о телетрансляции матчей отбора, но могут включиться в эту борьбу, информирует неофициальный сайт «Ворсклы».

«Ворскла» во втором раунде квалификации Лиги конференций будет играть против команды КуПС из Финляндии. Поединки пройдут 22 июля в Финляндии и 29 июля в Полтаве.

Матч в Финляндии будет обслуживать судейская бригада из Беларуси. Главный арбитр матча – Дмитрий Дмитриев, лайнсмены – Денис Емельячников и Антон Игнатюк, четвертый арбитр матча – Сергей Цяцурин.