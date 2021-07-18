Три телеканала хотят показать матчи Ворсклы в Лиге конференций

Полтавчане в квалификации ЛК будут играть против команды КуПС из Финляндии

  • 18.07.2021 21:42
  • 2487 просмотров
  • 7 комментариев
Три телеканала хотят показать матчи Ворсклы в Лиге конференций
© ФК Ворскла Полтава

Три телеканала – Setanta Sports, MEGOGO и Спорт 1 – ведут переговоры с полтавской «Ворсклой» по поводу трансляции матчей клуба в квалификации Лиги конференций.

А вот телеканалы группы «Футбол» не ведут переговоры о телетрансляции матчей отбора, но могут включиться в эту борьбу, информирует неофициальный сайт «Ворсклы».

«Ворскла» во втором раунде квалификации Лиги конференций будет играть против команды КуПС из Финляндии. Поединки пройдут 22 июля в Финляндии и 29 июля в Полтаве.

Матч в Финляндии будет обслуживать судейская бригада из Беларуси. Главный арбитр матча – Дмитрий Дмитриев, лайнсмены – Денис Емельячников и Антон Игнатюк, четвертый арбитр матча – Сергей Цяцурин.

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(6 голосов)

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Комментарии
    alex35536376446
    online
      alex35536376446, 18.07.2021 22:39
    0
    Павел СН, 18.07.2021 22:10
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    В предыдущие годы права начинались для ЛЧ с раунда прей-офф, для ЛЕ с группового этапа. Как в этом сезоне не знаю, но скорее всего так же.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.07.2021 22:37
    0
    pricolist, 18.07.2021 22:37
    Не правда, с плей-офф квалификации ЛЧ права на трансляцию действуют. Не помню как с ЛЕ
    Финала плей-офф*
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.07.2021 22:37
    0
    Павел СН, 18.07.2021 22:10
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    Не правда, с плей-офф квалификации ЛЧ права на трансляцию действуют. Не помню как с ЛЕ
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 22:32
    0
    Павел СН, 18.07.2021 22:10
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    Не вдавался в такие подробности. Значит ,получается, есть шанс посмотреть нормально квалификацию Шахтера , а не искать ломаную трансляцию Мегого в нете
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 18.07.2021 22:10
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 21:58
    Мегого же выиграла права на еврокубки на 4 года. Или лига конференций не входит в Еврокубковый пакет?
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 18.07.2021 22:06
    +1
    А как арбитры будут добираться в Финляндию ? Самолёты не летают , пешком уже вышли . Или лука на комбайне повезет.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 21:58
    +2
    Мегого же выиграла права на еврокубки на 4 года. Или лига конференций не входит в Еврокубковый пакет?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 21:58
    +2
    Мегого же выиграла права на еврокубки на 4 года. Или лига конференций не входит в Еврокубковый пакет?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 18.07.2021 22:10
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 21:58
    Мегого же выиграла права на еврокубки на 4 года. Или лига конференций не входит в Еврокубковый пакет?
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 18.07.2021 22:06
    +1
    А как арбитры будут добираться в Финляндию ? Самолёты не летают , пешком уже вышли . Или лука на комбайне повезет.
    Ссылка
    alex35536376446
    online
      alex35536376446, 18.07.2021 22:39
    0
    Павел СН, 18.07.2021 22:10
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    В предыдущие годы права начинались для ЛЧ с раунда прей-офф, для ЛЕ с группового этапа. Как в этом сезоне не знаю, но скорее всего так же.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.07.2021 22:37
    0
    pricolist, 18.07.2021 22:37
    Не правда, с плей-офф квалификации ЛЧ права на трансляцию действуют. Не помню как с ЛЕ
    Финала плей-офф*
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.07.2021 22:37
    0
    Павел СН, 18.07.2021 22:10
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    Не правда, с плей-офф квалификации ЛЧ права на трансляцию действуют. Не помню как с ЛЕ
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 22:32
    0
    Павел СН, 18.07.2021 22:10
    ЛЧ,ЛЕ,ЛК начинается с гр.раунда,до этого это квалифай-отбор и здесь права на трассляцию не действ.
    Не вдавался в такие подробности. Значит ,получается, есть шанс посмотреть нормально квалификацию Шахтера , а не искать ломаную трансляцию Мегого в нете
    Ссылка
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