ОФИЦИАЛЬНО: Павел Ориховский — игрок Руха

25-летний украинский полузащитник Павел Ориховский подписал контракт со львовским «Рухом». Соглашение рассчитано на два года.
На протяжении карьеры Ориховский выступал за киевское «Динамо», «Черноморец» и «Арсенал». Последним клубом футболиста был ковалевский «Колос», цвета которого он защищал с 2019 года.
Ориентировочная стоимость Ориховского составляет €600 тысяч.
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Источник — ФК Рух Львов
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