ОФИЦИАЛЬНО: Павел Ориховский — игрок Руха

25-летний украинский полузащитник Павел Ориховский подписал контракт со львовским «Рухом». Соглашение рассчитано на два года.

На протяжении карьеры Ориховский выступал за киевское «Динамо», «Черноморец» и «Арсенал». Последним клубом футболиста был ковалевский «Колос», цвета которого он защищал с 2019 года.

Ориентировочная стоимость Ориховского составляет €600 тысяч.