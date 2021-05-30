Забил 10 голов. Фран Соль покидает Тенерифе и возвращается в Динамо

Испанский форвард Фран Соль покидает «Тенерифе» и возвращается в киевское «Динамо».

Истек срок аренды 29-летнего испанского футболиста, игравшего год за клуб Сегунды. За испанскую команду нападающий провел 38 матчей и забил 10 голов.

29 мая Фран Соль отыграл 87 минут в домашнем матче Сегунды против «Овьедо» (2:2) и на 51-й минуте реализовал пенальти. Это был его 10-й гол в турнире.

«Островитяне» финишировали в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона.

Турнирная таблица Сегунды