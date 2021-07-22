Источник: опытный голкипер покинул Черноморец

Роман Пидкивка стал свободным агентом и занимается поисками команды

  • 22.07.2021 23:40
  • 474 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: опытный голкипер покинул Черноморец
© Instagram. Роман Пидкивка

Опытный вратарь Роман Пидкивка покинул одесский клуб «Черноморец», вернувшийся в УПЛ.

Игрок получил статус свободного агента и занимается поисками новой команды.

В прошлом сезоне Первой лиги 26-летний голкипер провел за одесситов 14 поединков и пропустил 6 голов.

Ранее Пидкивка защищал цвета львовских «Карпат» и киевского«Арсенала».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 00:15
    0
    погано... Пiдкiвка на удачу кажуть
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 00:15
    0
    погано... Пiдкiвка на удачу кажуть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности