Источник: опытный голкипер покинул Черноморец

Опытный вратарь Роман Пидкивка покинул одесский клуб «Черноморец», вернувшийся в УПЛ.
Игрок получил статус свободного агента и занимается поисками новой команды.
В прошлом сезоне Первой лиги 26-летний голкипер провел за одесситов 14 поединков и пропустил 6 голов.
Ранее Пидкивка защищал цвета львовских «Карпат» и киевского«Арсенала».
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Источник — Footboom
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