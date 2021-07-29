Ужгород подпишет двух игроков Вереса

В стартовом туре чемпионата Украины в Первой лиге дебютант «Ужгород» дома крупно проиграл «Прикарпатью» (0:6).
«Ужгород» предпринимает максимальные усилия, чтобы устранить возникшие кадровые бреши, прежде всего, в линии обороны. Клуб намерен арендовать у элитного «Вереса» вратаря Вадима Ющишина и защитника Александра Савошко.
Во втором туре Первой лиги «горожане» 1 августа в Харькове сыграют с «Металлистом». Начало поединка в 18:45.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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