Не нуждаемся в их услугах. Поворознюк назвал тех, кто покинет Ингулец летом

Денис Васин и Игорь Чайковский летом точно уйдут из команды

  • 08.05.2021 06:30
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Не нуждаемся в их услугах. Поворознюк назвал тех, кто покинет Ингулец летом
© ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию с игроками, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом:

«Мы как раз провели переговоры с теми футболистами, у которых заканчиваются контракты. Большинство из них дали согласие пролонгировать отношения. Осталось переговорить еще с двумя игроками, в которых мы заинтересованы.

Кто точно покинет «Ингулец»? Денис Васин и Игорь Чайковский. Мы не нуждаемся в их услугах.

В осенней части нынешнего сезона за «Ингулец» выступали преимущественно те футболисты, которые добывали путевку в Премьер-лигу. И хотя разница между элитным дивизионом и первым довольно существенна, однако обошлось без провальных поединков.

А благодаря качественному тренировочному процессу во время зимнего перерыва и доукомплектации удалось без срывов пройти вторую половину чемпионата УПЛ и выполнить главное задание: сохранить «прописку» в классе сильнейших. Хотя, если принимать во внимание организацию командных действий, то, на мой взгляд, «Ингулец» заслуживал большего.

Что касается строительства нового стадиона, то пока не все идет гладко, однако прилагаются усилия, чтобы уже осенью «Ингулец» проводил домашние матчи в Петрово».

Отметим, что по окончании сезона истекает срок контрактов с «Ингульцом» у 12 футболистов: Денис Балан, Младен Бартулович, Владимир Белоцерковец, Андрей Коробенко, Андрей Семенко, Николай Квасный, Александр Козак, Виталий Павлов, Михаил Плохотнюк, Олег Синегуб, Ника Сичинава и Игорь Чайковский.

Помимо этого, близятся к концу арендные соглашения у Дениса Васина и Йоханы Мкомолы (права на обоих принадлежат «Ворскле»), а также Ильи Шевцова («Десна») и Дениса Янакова («Заря»).

Обновление. Денис Балан сообщил журналистам, что тоже летом уйдет из «Ингульца».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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