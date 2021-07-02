Десятый новичок: Кривбасс подписал бразильского хавбека

«Кривбасс» из Кривого Рога объявил о подписании 25-летнего бразильского хавбека Вагнера Гонсалвеша.
Последним клубом бразильца был СК «Днепр-1», в который он перешел в январе 2021 года.
В украинской Премьер-лиге Вагнер Гонсалвеш провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» создал женскую команду.
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Источник — ФК Кривбасс
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