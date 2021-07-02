Десятый новичок: Кривбасс подписал бразильского хавбека

Вагнер из «Днепра-1» продолжит карьеру в Первой лиге

  • 02.07.2021 18:57
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Десятый новичок: Кривбасс подписал бразильского хавбека
© ФК Кривбасс

«Кривбасс» из Кривого Рога объявил о подписании 25-летнего бразильского хавбека Вагнера Гонсалвеша.

Последним клубом бразильца был СК «Днепр-1», в который он перешел в январе 2021 года.

В украинской Премьер-лиге Вагнер Гонсалвеш провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» создал женскую команду.

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Источник — ФК Кривбасс

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