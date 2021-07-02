Кривбасс создал женскую команду

Новичок Первой лиги подписал договор с женской командой «Ника» из Николаева

  • 02.07.2021 14:44
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Кривбасс создал женскую команду
© kr.informator.ua

«Кривбасс» объявил о создании женской команды. Клуб начал сотрудничество с женской командой «Ника» из Николаева, которая была под угрозой исчезновения.

По условиям договора, будет создано две команды. «Ника» будет играть в Первой лиге Украины, а «Кривбасс» – в Высшей лиге.

«Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны не только создать женскую команду, а и построить вертикаль женских команд в нашей академии. В июле-августе нас ожидают интересные трансферы. Мы подписали обалденную центральную нападающую, защитниц, полузащитниц и вратаря. А тренер у нас будет вообще топ-уровня», - написал вице-президент ФК «Кривбасс» Артем Гагарин.

Напомним, ранее женская команда «Шахтера» начала тренировки.

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Источник — Sport.ua

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