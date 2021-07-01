ФОТО. Женская команда Шахтера начала тренировки

30 июня женская команда «Шахтера» впервые собралась на тренировочный сбор, который пройдет на базе Академии клуба в Счастливом. В распоряжении Романа Заева 16 полевых игроков и 2 вратаря.

Занятие началось с организационного собрания и носило втягивающий характер, хотя и включало интенсивные упражнения с мячом, отработку различных игровых ситуаций. Голкиперы под руководством Дмитрия Шуткова работали по отдельной программе.

Виктория Головач, полузащитник: «За время отпуска мы соскучились по футболу, все были рады видеть друг друга. Само же занятие прошло в легкой форме, тренеры дали возможность слегка поработать после дороги. Все супер!»

В следующие пару дней команда будет разделена на группы, чтобы пройти медосмотр и тестирование уровня физических возможностей. Подготовка к сезону будет состоять из двух этапов: втягивающие тренировки в первую неделю и базовый период подготовки, который стартует 15 июля.

«Горняки» создают абсолютно новую команду, поэтому девушкам предстоит знакомиться и адаптироваться на футбольном поле. Тем не менее они отмечают, что времени должно быть достаточно.

Любовь Мохнач, полузащитник: «Хватит времени, чтобы подготовиться. С большинством девочек мы знакомы и пересекались»

Женская команда «Шахтера» начнет выступления в Первой лиге Украины. Старт сезона планируется не раньше середины августа.