Львов попрощался с защитником и хавбеком

Клуб УПЛ «Львов» объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками: команду покинули защитник Маруан Михоуби и хавбек Рафаэль Сабино.
Оба уходят по взаимному согласию сторон.
Михоуби выступал за «Львов» с осени 2020 года, провел 18 матчей и забил 1 гол.
Сабино успел отыграть за команду 65 матчей и забил 2 гола.
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Источник — ФК Львов
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