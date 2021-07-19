ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Снурницын стал игроком Зари

21-летний украинский защитник Игорь Снурницын подписал контракт с луганской «Зарей». Соглашение рассчитано на три года.

Снурницын начал играть в футбол в Докучаевске, после чего отправился в Донецк и был принят в академию «Олимпик-УОР». Затем перебрался в Николаев, где два года выступал за «Торпедо-ВУФК», а в 2016 году вернулся в «Олимпик». Начинал с юношеской команды «Олимпика», затем пробился в основной состав. В апреле 2018 года дебютировал в украинской Премьер-лиге.

Имеет более трех десятков игр за сборные Украины различных возрастов. Полуфиналист чемпионата Европы среди команд U-19 в 2018 году и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 в 2019 году в Польше.