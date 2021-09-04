ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал четырех легионеров

Ко львовскому «Руху» присоединились три нигерийских игрока и американский нападающий.

20-летний форвард Осазе Тафари Де Розарио — воспитанник академии «Нью-Йорк Сити». Контракт с игроком подписан на три года.

Также в «Рух» перешли 19-летний защитник Ннабуигье Ричмонд Чуквуэмека, 18-летний хавбек Майкл Обамина, а также 19-летний полузащитник Инносент Чидози Одог. Контракты игроков с «желто-черными» рассчитаны на 4 года. Все три футболиста являются воспитанниками нигерийской школы Super Star International Academy.