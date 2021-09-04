ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал четырех легионеров

Состав украинского клуба пополнили воспитанник «Нью-Йорк Сити» и три нигерийца

  • 04.09.2021 17:18
  • 2017 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал четырех легионеров
© ФК Рух

Ко львовскому «Руху» присоединились три нигерийских игрока и американский нападающий.

20-летний форвард Осазе Тафари Де Розарио — воспитанник академии «Нью-Йорк Сити». Контракт с игроком подписан на три года.

Также в «Рух» перешли 19-летний защитник Ннабуигье Ричмонд Чуквуэмека, 18-летний хавбек Майкл Обамина, а также 19-летний полузащитник Инносент Чидози Одог. Контракты игроков с «желто-черными» рассчитаны на 4 года. Все три футболиста являются воспитанниками нигерийской школы Super Star International Academy.

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Источник — ФК Рух Львов

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 04.09.2021 18:23
    0
    ... а Руху - удачі! Головне не змінюйте тренера щомісяця, як ваші земляки!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 04.09.2021 18:22
    0
    CheMP, 04.09.2021 17:44
    фигасе. интересно. не то,что наши одних рогов пригрели...(
    тому, що у вас - недоклуб, нездатен виховати своїх футболістів... Президент - скрєпний кац@пюра, стадіона нема, вболівальники - без яєць... чорноПОПЕЦЬ одним словом....
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    kaka
    kaka, 04.09.2021 18:21
    0
    нигерийцы выносливые ребята-носятся 90 минут как заводные но в своей массе кроме беготни мало что умеют
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 04.09.2021 17:57
    +1
    .... ну може з 4-х хоч один вистрілить... Свого часу Жадсона теж на здачу взяли...
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 04.09.2021 17:44
    -6
    фигасе. интересно. не то,что наши одних рогов пригрели...(
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    nordi
    nordi, 04.09.2021 17:29
    +4
    гривня штучка, 2 пучок
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 04.09.2021 17:27
    +4
    Оптом дешевле
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