Наша песня хороша, начинай сначала. Мариуполь арендовал хавбека Шахтера

Денис Шостак ближайший сезон проведет в приазовской команде

  • 30.07.2021 13:49
  • 502 просмотра
  • 2 комментария
Наша песня хороша, начинай сначала. Мариуполь арендовал хавбека Шахтера
© ФК Мариуполь. Денис Шостак

«Мариуполь» объявил об аренде полузащитника донецкого «Шахтера» Дениса Шостака. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Отметим, что 18-летний Шостак – 12-й футболист в заявке «Мариуполя», чей контракт принадлежит «Шахтеру».

В минувшем сезоне Шостак провел 5 игр в юношеском чемпионате и 18 матчей (2 гола) в молодежном первенстве.

Напомним, ранее «Мариуполь» продлил аренду полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:57
    +1
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 13:55
    +3
    Я сподіваюсь що Орендуполь і ЧО не попадуть в єврозону!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 13:55
    +3
    Я сподіваюсь що Орендуполь і ЧО не попадуть в єврозону!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:57
    +1
    Ссылка
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