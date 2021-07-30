Наша песня хороша, начинай сначала. Мариуполь арендовал хавбека Шахтера

«Мариуполь» объявил об аренде полузащитника донецкого «Шахтера» Дениса Шостака. Срок соглашения рассчитан на один сезон.
Отметим, что 18-летний Шостак – 12-й футболист в заявке «Мариуполя», чей контракт принадлежит «Шахтеру».
В минувшем сезоне Шостак провел 5 игр в юношеском чемпионате и 18 матчей (2 гола) в молодежном первенстве.
Напомним, ранее «Мариуполь» продлил аренду полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько.
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Источник — ФК Мариуполь
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