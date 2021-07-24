ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь продлил аренду полузащитника Шахтера

Хавбек Олег Очеретько, трансферные права на которого принадлежат «Шахтеру», продолжит карьеру в «Мариуполе».
«Мариуполь» заявил полузащитника на новый сезон УПЛ под 8-м номером.
Очеретько в минувшем сезоне провел за «Мариуполь» 17 поединков и забив 2 гола.
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Источник — УПЛ
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