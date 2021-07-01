Закрыл главу в карьере. Словенский легионер попрощался с Черноморцем

Словенский защитник Миха Горопевшек сообщил в Instagram, что покидает одесский клуб «Черноморец»:

«Пора закрыть еще одну главу в моей карьере – короткую, но очень позитивную. «Черноморец» вернулся на свое место – в УПЛ. В команде и вокруг много замечательных людей, желаю всем всего наилучшего».

30-летний Горопевшек подписал контракт с клубом из Одессы в марте 2021 года и провел 9 поединков в Первой лиге, без забитых голов.