Закрыл главу в карьере. Словенский легионер попрощался с Черноморцем

Словенский защитник Миха Горопевшек сообщил в Instagram, что покидает одесский клуб «Черноморец»:
«Пора закрыть еще одну главу в моей карьере – короткую, но очень позитивную. «Черноморец» вернулся на свое место – в УПЛ. В команде и вокруг много замечательных людей, желаю всем всего наилучшего».
30-летний Горопевшек подписал контракт с клубом из Одессы в марте 2021 года и провел 9 поединков в Первой лиге, без забитых голов.
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Источник — Instagram
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