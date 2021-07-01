Закрыл главу в карьере. Словенский легионер попрощался с Черноморцем

Миха Горопевшек подписал контракт с клубом из Одессы в марте 2021 года

  • 01.07.2021 00:59
  • 258 просмотров
  • 1 комментарий
Закрыл главу в карьере. Словенский легионер попрощался с Черноморцем
© Instagram. Миха Горопевшек

Словенский защитник Миха Горопевшек сообщил в Instagram, что покидает одесский клуб «Черноморец»:

«Пора закрыть еще одну главу в моей карьере – короткую, но очень позитивную. «Черноморец» вернулся на свое место – в УПЛ. В команде и вокруг много замечательных людей, желаю всем всего наилучшего».

30-летний Горопевшек подписал контракт с клубом из Одессы в марте 2021 года и провел 9 поединков в Первой лиге, без забитых голов.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 01.07.2021 01:28
    0
    До волині не бажає? Хоча його там юзали по повній і напом)
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 01.07.2021 01:28
    0
    До волині не бажає? Хоча його там юзали по повній і напом)
    Ссылка
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