ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Эстонии

29-летний центральный защитник «Десны» и сборной Эстонии Йоонас Тамм стал игроком полтавской «Ворсклы», как и сообщалось ранее. Сроки и финансовые условия контракта не разглашаются.
Йоонас стал первым новобранцем команды Юрия Максимова этого летнего межсезонья.
Выступления в национальной сборной Эстонии Тамм начал в 2011 году, за которую сыграл почти четыре десятка встреч, забил три гола.
В УПЛ-2020/21 Тамм провел 20 матчей, забил 1 гол.
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Источник — ФК Ворскла
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