ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Эстонии

Йоонас Тамм ранее защищал цвета «Десны»

  • 28.05.2021 20:10
  • 1987 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Эстонии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоонас Тамм

29-летний центральный защитник «Десны» и сборной Эстонии Йоонас Тамм стал игроком полтавской «Ворсклы», как и сообщалось ранее. Сроки и финансовые условия контракта не разглашаются.
 
Йоонас стал первым новобранцем команды Юрия Максимова этого летнего межсезонья.
 
Выступления в национальной сборной Эстонии Тамм начал в 2011 году, за которую сыграл почти четыре десятка встреч, забил три гола.
 
В УПЛ-2020/21 Тамм провел 20 матчей, забил 1 гол.

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Источник — ФК Ворскла

(5 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
      Al Zolo, 28.05.2021 21:03
    0
    опытный игрок для УПЛ-вполне себе но для евротурнира- транное усиление
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 20:29
    +1
    Плохой сигнал для Десны...
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 28.05.2021 20:27
    0
    Справжнє підсилення
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 20:29
    +1
    Плохой сигнал для Десны...
    Ссылка
    Al Zolo
      Al Zolo, 28.05.2021 21:03
    0
    опытный игрок для УПЛ-вполне себе но для евротурнира- транное усиление
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 28.05.2021 20:27
    0
    Справжнє підсилення
    Ссылка
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