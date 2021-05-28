ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника сборной Эстонии

29-летний центральный защитник «Десны» и сборной Эстонии Йоонас Тамм стал игроком полтавской «Ворсклы», как и сообщалось ранее. Сроки и финансовые условия контракта не разглашаются.



Йоонас стал первым новобранцем команды Юрия Максимова этого летнего межсезонья.



Выступления в национальной сборной Эстонии Тамм начал в 2011 году, за которую сыграл почти четыре десятка встреч, забил три гола.



В УПЛ-2020/21 Тамм провел 20 матчей, забил 1 гол.