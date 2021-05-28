Тамм близок к переходу из Десны в Ворсклу

29-летний центральный защитник «Десны» Йоонас Тамм в ближайшее время может сменить клуб, но остаться в украинской Премьер-лиге.

По информации источника, ныне Тамм близок к тому, чтобы подписать контракт с «Ворсклой».

Ожидается, что в стан полтавчан эстонский легионер прибудет в конце июня – начале июля.

По данным Transfermarkt, контракт Тамма с «Десной» рассчитан до 30 июня, однако у черниговского клуба есть опция на однолетнее его продление.

В УПЛ-2020/21 Тамм провел 20 матчей, забил 1 гол.