ОФИЦИАЛЬНО. Лучкевич – игрок Днепра-1

Первый новичок команды Йовичевича нынешним летом

  • 11.06.2021 15:45
  • 1140 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Лучкевич – игрок Днепра-1
© СК Днепр-1

«Днепр-1» официально сообщил о подписании полузащитника Валерия Лучкевича. Контракт рассчитан на два года.

Предыдущим клубом Лучкевича была «Александрия», за которую он выступал с 2019 года. В конце мая он покинул клуб на правах свободного агента.

Лучкевич стал первым новичком «Днепра-1» в нынешнее межсезонье.

В прошлом сезоне на счету Лучкевича 3 гола и 2 ассиста в 25 матчах за «Александрию».

Свою профессиональную карьеру Лучкевич начинал в составе «Днепра», за который выступал в 2013-2016 годах. Цвета «Александрии» хавбек защищал с 2019 года.

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Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

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Комментарии
    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 11.06.2021 16:17
    0
    Seryozha Ivanov, 11.06.2021 16:14
    Лучше бы Металлургу запорожскому помог - те никак в первую лигу выйти не могут. Но выбрал днепр - забыл, кто тебя воспитал.
    Он не забыл, просто из за принципа не идёт туда после того как с его отцом поступили подло.
    Ссылка
    Seryozha Ivanov
    online
      Seryozha Ivanov, 11.06.2021 16:14
    0
    Лучше бы Металлургу запорожскому помог - те никак в первую лигу выйти не могут. Но выбрал днепр - забыл, кто тебя воспитал.
    Ссылка
    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 11.06.2021 16:17
    0
    Seryozha Ivanov, 11.06.2021 16:14
    Лучше бы Металлургу запорожскому помог - те никак в первую лигу выйти не могут. Но выбрал днепр - забыл, кто тебя воспитал.
    Он не забыл, просто из за принципа не идёт туда после того как с его отцом поступили подло.
    Ссылка
    Seryozha Ivanov
    online
      Seryozha Ivanov, 11.06.2021 16:14
    0
    Лучше бы Металлургу запорожскому помог - те никак в первую лигу выйти не могут. Но выбрал днепр - забыл, кто тебя воспитал.
    Ссылка
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