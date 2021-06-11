ОФИЦИАЛЬНО. Лучкевич – игрок Днепра-1

«Днепр-1» официально сообщил о подписании полузащитника Валерия Лучкевича. Контракт рассчитан на два года.
Предыдущим клубом Лучкевича была «Александрия», за которую он выступал с 2019 года. В конце мая он покинул клуб на правах свободного агента.
Лучкевич стал первым новичком «Днепра-1» в нынешнее межсезонье.
В прошлом сезоне на счету Лучкевича 3 гола и 2 ассиста в 25 матчах за «Александрию».
Свою профессиональную карьеру Лучкевич начинал в составе «Днепра», за который выступал в 2013-2016 годах. Цвета «Александрии» хавбек защищал с 2019 года.
Источник — СК Днепр-1
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