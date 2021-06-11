ОФИЦИАЛЬНО. Лучкевич – игрок Днепра-1

«Днепр-1» официально сообщил о подписании полузащитника Валерия Лучкевича. Контракт рассчитан на два года.

Предыдущим клубом Лучкевича была «Александрия», за которую он выступал с 2019 года. В конце мая он покинул клуб на правах свободного агента.

Лучкевич стал первым новичком «Днепра-1» в нынешнее межсезонье.

В прошлом сезоне на счету Лучкевича 3 гола и 2 ассиста в 25 матчах за «Александрию».

Свою профессиональную карьеру Лучкевич начинал в составе «Днепра», за который выступал в 2013-2016 годах. Цвета «Александрии» хавбек защищал с 2019 года.