Лучкевич близок к переходу в Днепр-1

«Днепр-1» близок к подписанию Валерия Лучкевича. 25-летний полузащитник в конце мая покинул «Александрию» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне на счету Лучкевича 3 гола и 2 ассиста в 25 матчах за «Александрию».

Свою профессиональную карьеру Лучкевич начинал в составе «Днепра», за который выступал в 2013-2016 годах. Цвета «Александрии» хавбек защищал с 2019 года.