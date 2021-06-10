Лучкевич близок к переходу в Днепр-1

«Днепр-1» близок к подписанию Валерия Лучкевича. 25-летний полузащитник в конце мая покинул «Александрию» на правах свободного агента.
В прошлом сезоне на счету Лучкевича 3 гола и 2 ассиста в 25 матчах за «Александрию».
Свою профессиональную карьеру Лучкевич начинал в составе «Днепра», за который выступал в 2013-2016 годах. Цвета «Александрии» хавбек защищал с 2019 года.
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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