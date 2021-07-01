Мариуполь отчислил пятерых украинских футболистов

ФК «Мариуполь» прекратил сотрудничество с рядом игроков. Команду покинули Евгений Гальчук, Игорь Тищенко, Игорь Кирюханцев, Назарий Муравский и Эльдар Кулиев.

Гальчук играл в «Мариуполь» с 2012 года и за это время провел 134 матча за клуб.

На счету Тищенка, который является воспитанником клуба, 151 матч в УПЛ, еще 5 игр в Лиге Европы.

Кирюханцев выступал за азовцев с лета 2017 года и провел 72 матча и забил 3 гола.

Назарий Муравский выступал за азовцев с 2020 года и провел 14 матчей в Премьер-лиге.

Эльдар Кулиев в системе ФК «Мариуполь» с 2019 года. За этот период Эльдар провел 7 матчей в УПЛ, 13 игр в молодежном чемпионате и 17 поединков в юношеском первенстве.

Ранее «Мариуполь» арендовал троих игроков «Шахтера».