Мариуполь отчислил пятерых украинских футболистов

В клубе УПЛ текучка кадров

  • 01.07.2021 13:08
  • 1838 просмотров
  • 4 комментария
Мариуполь отчислил пятерых украинских футболистов
© ФК Мариуполь. Игорь Тищенко

ФК «Мариуполь» прекратил сотрудничество с рядом игроков. Команду покинули Евгений Гальчук, Игорь Тищенко, Игорь Кирюханцев, Назарий Муравский и Эльдар Кулиев.

Гальчук играл в «Мариуполь» с 2012 года и за это время провел 134 матча за клуб.

На счету Тищенка, который является воспитанником клуба, 151 матч в УПЛ, еще 5 игр в Лиге Европы.

Кирюханцев выступал за азовцев с лета 2017 года и провел 72 матча и забил 3 гола.

Назарий Муравский выступал за азовцев с 2020 года и провел 14 матчей в Премьер-лиге.

Эльдар Кулиев в системе ФК «Мариуполь» с 2019 года. За этот период Эльдар провел 7 матчей в УПЛ, 13 игр в молодежном чемпионате и 17 поединков в юношеском первенстве.

Ранее «Мариуполь» арендовал троих игроков «Шахтера».

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Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 01.07.2021 13:35
    +1
    Нормальная история. Фарм-клуб с игроками на нормальных контрактах - такой же нонсенс, как и нормальный клуб с двадцатью арендованными из другого. Маски не то чтобы сброшены, скорее перестали быть нужны - всем и так все видно, все и так не против.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 13:25
    +2
    Vitaliy Korets, 01.07.2021 13:18
    Хто буде проти кротів грати? Остап Миронович?
    Работники Пао Азовсталь.
    А также металлурги Комбината Ильича.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 01.07.2021 13:18
    +1
    Хто буде проти кротів грати? Остап Миронович?
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.07.2021 13:13
    +7
    Звільняють місця під вихованців Шахтаря, бо чемпа молодіжних складів вже немає а гравців кудись всунути треба!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.07.2021 13:13
    +7
    Звільняють місця під вихованців Шахтаря, бо чемпа молодіжних складів вже немає а гравців кудись всунути треба!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 13:25
    +2
    Vitaliy Korets, 01.07.2021 13:18
    Хто буде проти кротів грати? Остап Миронович?
    Работники Пао Азовсталь.
    А также металлурги Комбината Ильича.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 01.07.2021 13:35
    +1
    Нормальная история. Фарм-клуб с игроками на нормальных контрактах - такой же нонсенс, как и нормальный клуб с двадцатью арендованными из другого. Маски не то чтобы сброшены, скорее перестали быть нужны - всем и так все видно, все и так не против.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 01.07.2021 13:18
    +1
    Хто буде проти кротів грати? Остап Миронович?
    Ссылка
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