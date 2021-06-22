ОФИЦИАЛЬНО. Марлон подписал контракт с Шахтером

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб подписал контракт с центральным защитником «Сассуоло» Марлоном.

Срок соглашения составляет 5 лет.

Другие подробности сделки не сообщаются. По неофициальной информации, за бразильского футболиста «горняки» заплатили 12 миллионов евро, а также в договоре предусмотрены бонусы.

Ранее в СМИ была информация о том, что покупка Марлона является личной просьбой Роберто Де Дзерби, который с сезона-2021/22 начинает работу с «Шахтером».

Напомним, в летнее трансферное окно «Шахтер», помимо Марлона, подписал еще двух новичков – вингера Педриньо и центрфорварда Лассину Траоре.