ОФИЦИАЛЬНО. Марлон подписал контракт с Шахтером

Ранее 25-летний центрбек выступал в Италии за «Сассуоло» под руководством Де Дзерби

  • 22.06.2021 12:30
  • 3770 просмотров
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Марлон подписал контракт с Шахтером
© ФК Шахтер. Марлон

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб подписал контракт с центральным защитником «Сассуоло» Марлоном.

Срок соглашения составляет 5 лет.

Другие подробности сделки не сообщаются. По неофициальной информации, за бразильского футболиста «горняки» заплатили 12 миллионов евро, а также в договоре предусмотрены бонусы.

Ранее в СМИ была информация о том, что покупка Марлона является личной просьбой Роберто Де Дзерби, который с сезона-2021/22 начинает работу с «Шахтером».

Напомним, в летнее трансферное окно «Шахтер», помимо Марлона, подписал еще двух новичков – вингера Педриньо и центрфорварда Лассину Траоре.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(16 голосов)

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Комментарии
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 22.06.2021 13:22
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:18
    Траоре и Мораес спокойно могут действовать в паре по четкой схеме 4-4-2. Не вижу причин строго выбирать кого-то одного из них.
    Два Напа это хорошо если де дзерби в такую схему будет играть в атакующий классный футбол давно пора ,ну мораешь не понятно когда восстановится ....вот в чем дело ...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:18
    0
    M@кs____7777, 22.06.2021 13:16
    Ты в чем то прав,да для УПЛ может мораешь ещё хорошь ,ну он востановится где то к октябрю ноябрю дай бог,а трауре для чего брали для ЛЧ тогда ,его в упл наигрывать надо для начала
    Траоре и Мораес спокойно могут действовать в паре по четкой схеме 4-4-2. Не вижу причин строго выбирать кого-то одного из них.
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 22.06.2021 13:16
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:11
    Вратарь, Матвиенко, Степаненко и Мораес. Может иногда будут подключать Корниенко. Про запас - Кривцов и Коноплянка. Этого хватит.
    Ты в чем то прав,да для УПЛ может мораешь ещё хорошь ,ну он востановится где то к октябрю ноябрю дай бог,а трауре для чего брали для ЛЧ тогда ,его в упл наигрывать надо для начала
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:11
    +1
    ENJOY, 22.06.2021 12:57
    значит кривцов на банке... кто будет 4-й украинец!?
    Вратарь, Матвиенко, Степаненко и Мораес. Может иногда будут подключать Корниенко. Про запас - Кривцов и Коноплянка. Этого хватит.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 13:11
    0
    Віталій Яценко, 22.06.2021 12:52
    Ага)) Додо, Вітао, Марлон, Ісмаілі, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Тете, Педріньо, Траоре... Місце для українця лише на воротах. А ще є Хочолава, Антоніо, Сіпріано, Фернандо, Дентіньо і два українці Марлос і мораєс... Фантастика просто...
    Я нейтральный болельщик по отношению к Динамо и Шахтеру , просто выскажу свое мнение Шахтер потратил на трансферы где-то 47млн. а скупой Суркис уже скоро год обещаниями кормит. хотя деньги за ЛЧ получил где-то 34млн. Согласись просто давит жаба. А в чемпионате будет играть 4 и больше украинцев не переживай. Переживать стоит за Динамо как без усиления играть в ЛЧ ведь в этом году ференцварошов не предвидится.
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 22.06.2021 13:06
    +4
    Viktor VK, 22.06.2021 13:03
    Заметили,Когда Порох был президентом то олигархи не позволяли себе делать столько новых покупок, практически никого не рокупали. Как только стал Зеля у руля то у олигархов появилось куча бабла на покупку пол новой команди плюс новый тренер. Совпадение-не думаю.
    шахта почти 3 года без покупок! нужно было усиление, да и чемпионство нужно вернуть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.06.2021 13:05
    0
    ENJOY, 22.06.2021 12:57
    значит кривцов на банке... кто будет 4-й украинец!?
    Why not?
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 22.06.2021 13:04
    +1
    хороший игрок!!! удачи!
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 22.06.2021 13:03
    -6
    Заметили,Когда Порох был президентом то олигархи не позволяли себе делать столько новых покупок, практически никого не рокупали. Как только стал Зеля у руля то у олигархов появилось куча бабла на покупку пол новой команди плюс новый тренер. Совпадение-не думаю.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 12:57
    +2
    значит кривцов на банке... кто будет 4-й украинец!?
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 22.06.2021 12:54
    +3
    Віталій Яценко, 22.06.2021 12:52
    Ага)) Додо, Вітао, Марлон, Ісмаілі, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Тете, Педріньо, Траоре... Місце для українця лише на воротах. А ще є Хочолава, Антоніо, Сіпріано, Фернандо, Дентіньо і два українці Марлос і мораєс... Фантастика просто...
    Та да, хто в чемпe грати буде !?!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 22.06.2021 12:52
    +5
    Ага)) Додо, Вітао, Марлон, Ісмаілі, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Тете, Педріньо, Траоре... Місце для українця лише на воротах. А ще є Хочолава, Антоніо, Сіпріано, Фернандо, Дентіньо і два українці Марлос і мораєс... Фантастика просто...
    Ссылка
    Ser_ter
      Ser_ter, 22.06.2021 12:49
    -2
    GREEN DAY belokon, 22.06.2021 12:46
    Тупоголовый высерач, на каждой ветке срешь про ДК. Животное
    Оп мусорок ,как там у вас дела с покупками ?
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 22.06.2021 12:46
    +3
    Ser_ter, 22.06.2021 12:41
    Суркисятина с Миколенко и Бесединым собирается ПСЖ обыгрывать?
    Тупоголовый высерач, на каждой ветке срешь про ДК. Животное
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 22.06.2021 12:45
    +1
    Молодець чувак! І в Катар не треба їхати!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 22.06.2021 12:45
    -2
    Марлон начинал карьеру на высшем уровне в составе «Флуминенсе» (69 матчей). Летом 2016-го был арендован «Барселоной» на год с правом выкупа и по истечении этого периода подписал с «сине-гранатовыми» трехлетний контракт (провел 2 игры в Ла Лиге и дебютировал в Лиге чемпионов). В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал во Франции за «Ниццу» (27 поединков), а летом 2018 года перешел в «Сассуоло» (66 игр во всех турнирах, 1 гол).
    Летом 2015 года был основным центрбеком сборной Бразилии U20, с которой стал вице-чемпионом мира.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 22.06.2021 12:41
    0
    шахта так уселяется чтобы играть в чемпе с дворовомы командами))
    Ссылка
    Ser_ter
      Ser_ter, 22.06.2021 12:41
    -4
    Суркисятина с Миколенко и Бесединым собирается ПСЖ обыгрывать?
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 22.06.2021 12:37
    +2
    Витао пока плох, вместо витаю усиление
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 12:37
    +3
    Хорош.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 22.06.2021 12:52
    +5
    Ага)) Додо, Вітао, Марлон, Ісмаілі, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Тете, Педріньо, Траоре... Місце для українця лише на воротах. А ще є Хочолава, Антоніо, Сіпріано, Фернандо, Дентіньо і два українці Марлос і мораєс... Фантастика просто...
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 22.06.2021 13:06
    +4
    Viktor VK, 22.06.2021 13:03
    Заметили,Когда Порох был президентом то олигархи не позволяли себе делать столько новых покупок, практически никого не рокупали. Как только стал Зеля у руля то у олигархов появилось куча бабла на покупку пол новой команди плюс новый тренер. Совпадение-не думаю.
    шахта почти 3 года без покупок! нужно было усиление, да и чемпионство нужно вернуть
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 22.06.2021 12:54
    +3
    Віталій Яценко, 22.06.2021 12:52
    Ага)) Додо, Вітао, Марлон, Ісмаілі, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Тете, Педріньо, Траоре... Місце для українця лише на воротах. А ще є Хочолава, Антоніо, Сіпріано, Фернандо, Дентіньо і два українці Марлос і мораєс... Фантастика просто...
    Та да, хто в чемпe грати буде !?!
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 22.06.2021 12:46
    +3
    Ser_ter, 22.06.2021 12:41
    Суркисятина с Миколенко и Бесединым собирается ПСЖ обыгрывать?
    Тупоголовый высерач, на каждой ветке срешь про ДК. Животное
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 12:37
    +3
    Хорош.
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 22.06.2021 12:35
    +3
    Отлично,отличный защитник ,нам как раз такой был и нужен ,
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 22.06.2021 12:34
    +3
    Welcome!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 22.06.2021 12:34
    +3
    Welcome!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 12:57
    +2
    значит кривцов на банке... кто будет 4-й украинец!?
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 22.06.2021 12:37
    +2
    Витао пока плох, вместо витаю усиление
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:11
    +1
    ENJOY, 22.06.2021 12:57
    значит кривцов на банке... кто будет 4-й украинец!?
    Вратарь, Матвиенко, Степаненко и Мораес. Может иногда будут подключать Корниенко. Про запас - Кривцов и Коноплянка. Этого хватит.
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 22.06.2021 13:04
    +1
    хороший игрок!!! удачи!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 22.06.2021 12:45
    +1
    Молодець чувак! І в Катар не треба їхати!
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 22.06.2021 13:22
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:18
    Траоре и Мораес спокойно могут действовать в паре по четкой схеме 4-4-2. Не вижу причин строго выбирать кого-то одного из них.
    Два Напа это хорошо если де дзерби в такую схему будет играть в атакующий классный футбол давно пора ,ну мораешь не понятно когда восстановится ....вот в чем дело ...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:18
    0
    M@кs____7777, 22.06.2021 13:16
    Ты в чем то прав,да для УПЛ может мораешь ещё хорошь ,ну он востановится где то к октябрю ноябрю дай бог,а трауре для чего брали для ЛЧ тогда ,его в упл наигрывать надо для начала
    Траоре и Мораес спокойно могут действовать в паре по четкой схеме 4-4-2. Не вижу причин строго выбирать кого-то одного из них.
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 22.06.2021 13:16
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 13:11
    Вратарь, Матвиенко, Степаненко и Мораес. Может иногда будут подключать Корниенко. Про запас - Кривцов и Коноплянка. Этого хватит.
    Ты в чем то прав,да для УПЛ может мораешь ещё хорошь ,ну он востановится где то к октябрю ноябрю дай бог,а трауре для чего брали для ЛЧ тогда ,его в упл наигрывать надо для начала
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 13:11
    0
    Віталій Яценко, 22.06.2021 12:52
    Ага)) Додо, Вітао, Марлон, Ісмаілі, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Тете, Педріньо, Траоре... Місце для українця лише на воротах. А ще є Хочолава, Антоніо, Сіпріано, Фернандо, Дентіньо і два українці Марлос і мораєс... Фантастика просто...
    Я нейтральный болельщик по отношению к Динамо и Шахтеру , просто выскажу свое мнение Шахтер потратил на трансферы где-то 47млн. а скупой Суркис уже скоро год обещаниями кормит. хотя деньги за ЛЧ получил где-то 34млн. Согласись просто давит жаба. А в чемпионате будет играть 4 и больше украинцев не переживай. Переживать стоит за Динамо как без усиления играть в ЛЧ ведь в этом году ференцварошов не предвидится.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.06.2021 13:05
    0
    ENJOY, 22.06.2021 12:57
    значит кривцов на банке... кто будет 4-й украинец!?
    Why not?
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 22.06.2021 12:41
    0
    шахта так уселяется чтобы играть в чемпе с дворовомы командами))
    Ссылка
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