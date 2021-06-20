Марлон переходит в Шахтер за 12 млн евро плюс бонусы, сделка завершена

Руководство донецкого клуба приобрело игрока «Сассуоло» для Де Дзерби

  • 20.06.2021 01:00
  • 1129 просмотров
  • 8 комментариев
Марлон переходит в Шахтер за 12 млн евро плюс бонусы, сделка завершена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский защитник Марлон переходит из «Сассуоло» в донецкий Шахтер.

Сумма трансфера составит 12 млн евро плюс бонусы, причем сделка уже завершена, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

После трех сезонов в Италии Марлон покинет «Сассуоло» и снова присоединится в донецком клубе к тренеру Роберто де Дзерби.

Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах (24 поединка в Серии A и 1 игра в Кубке Италии). Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро. Контракт Марлона истекает летом 2023 года.

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Источник — gianlucadimarzio.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 20.06.2021 01:57
    0
    New Zealander, 20.06.2021 01:25
    Отдельное слово благодарности хотелось бы также высказать болельщикам Динамо, за то что заплатили Ахметке за электричество и тем самым подарили нам несколько замечательных трансферов. Спасибо за спонсорство, уверен что Шахтёр вас отблагодарит своими победами как в Еврокубках, так и в чемпионате Украины. Докажет что ваши деньги вложены были не зря.
    Ти взагалі розумієш, що ти звертаєшся до всього українського народу? Так скептично!!! Та ти гірше ***ла!!!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.06.2021 01:41
    +1
    Хороший тренер, Солидное усиление. как бы мы не относились к Ахметову но он дал обещание на усиление тренеру и слово сдержал. Суркис уже 10 месяц бла. бла. бла. вроде бы и деньги получены за ЛЧ и предстоящей лимонов тридцать упадет получится за 2 участия около 65 млн. А где обещанное усиления в этом году Ференцварошей не предвидется. Я думаю что Луческу это надоест и через год он уйдет. он тренер максималист и работать с вечно молодыми и перспективными он не будет. Суркису надо понять- дал слово выполни обещание.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 20.06.2021 01:31
    +3
    New Zealander, 20.06.2021 01:25
    Отдельное слово благодарности хотелось бы также высказать болельщикам Динамо, за то что заплатили Ахметке за электричество и тем самым подарили нам несколько замечательных трансферов. Спасибо за спонсорство, уверен что Шахтёр вас отблагодарит своими победами как в Еврокубках, так и в чемпионате Украины. Докажет что ваши деньги вложены были не зря.
    А ты стало быть живешь при свечах ?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.06.2021 01:25
    -6
    Отдельное слово благодарности хотелось бы также высказать болельщикам Динамо, за то что заплатили Ахметке за электричество и тем самым подарили нам несколько замечательных трансферов. Спасибо за спонсорство, уверен что Шахтёр вас отблагодарит своими победами как в Еврокубках, так и в чемпионате Украины. Докажет что ваши деньги вложены были не зря.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 20.06.2021 01:18
    +1
    bullyUA, 20.06.2021 01:16
    На фото мужик так удивлен, как будто он первый раз в жизни видит футбольный мяч.
    Это он увидел что его соклубником будет педриньо
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.06.2021 01:16
    0
    На фото мужик так удивлен, как будто он первый раз в жизни видит футбольный мяч.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 20.06.2021 01:16
    +2
    New Zealander, 20.06.2021 01:12

    Наконец-то Украина будет иметь шансы на солидное выступление в ЛЧ. С таким усилением как в этом году грех Шахтёру не выйти хотя бы в четвертьфинал ЛЧ. Хотя конечно в футболе многое зависит и от удачи. Бывает что Топ клубы и из группы выйти не могут, как вот например Интер в прошлом году.
    Лопоухий аутист ты когда лохмету лижешь думай о том что вам еще квалификацию проходить а там у монако может быть посос
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.06.2021 01:12
    -3

    Наконец-то Украина будет иметь шансы на солидное выступление в ЛЧ. С таким усилением как в этом году грех Шахтёру не выйти хотя бы в четвертьфинал ЛЧ. Хотя конечно в футболе многое зависит и от удачи. Бывает что Топ клубы и из группы выйти не могут, как вот например Интер в прошлом году.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 20.06.2021 01:31
    +3
    New Zealander, 20.06.2021 01:25
    Отдельное слово благодарности хотелось бы также высказать болельщикам Динамо, за то что заплатили Ахметке за электричество и тем самым подарили нам несколько замечательных трансферов. Спасибо за спонсорство, уверен что Шахтёр вас отблагодарит своими победами как в Еврокубках, так и в чемпионате Украины. Докажет что ваши деньги вложены были не зря.
    А ты стало быть живешь при свечах ?
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 20.06.2021 01:16
    +2
    New Zealander, 20.06.2021 01:12

    Наконец-то Украина будет иметь шансы на солидное выступление в ЛЧ. С таким усилением как в этом году грех Шахтёру не выйти хотя бы в четвертьфинал ЛЧ. Хотя конечно в футболе многое зависит и от удачи. Бывает что Топ клубы и из группы выйти не могут, как вот например Интер в прошлом году.
    Лопоухий аутист ты когда лохмету лижешь думай о том что вам еще квалификацию проходить а там у монако может быть посос
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.06.2021 01:41
    +1
    Хороший тренер, Солидное усиление. как бы мы не относились к Ахметову но он дал обещание на усиление тренеру и слово сдержал. Суркис уже 10 месяц бла. бла. бла. вроде бы и деньги получены за ЛЧ и предстоящей лимонов тридцать упадет получится за 2 участия около 65 млн. А где обещанное усиления в этом году Ференцварошей не предвидется. Я думаю что Луческу это надоест и через год он уйдет. он тренер максималист и работать с вечно молодыми и перспективными он не будет. Суркису надо понять- дал слово выполни обещание.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 20.06.2021 01:18
    +1
    bullyUA, 20.06.2021 01:16
    На фото мужик так удивлен, как будто он первый раз в жизни видит футбольный мяч.
    Это он увидел что его соклубником будет педриньо
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 20.06.2021 01:57
    0
    New Zealander, 20.06.2021 01:25
    Отдельное слово благодарности хотелось бы также высказать болельщикам Динамо, за то что заплатили Ахметке за электричество и тем самым подарили нам несколько замечательных трансферов. Спасибо за спонсорство, уверен что Шахтёр вас отблагодарит своими победами как в Еврокубках, так и в чемпионате Украины. Докажет что ваши деньги вложены были не зря.
    Ти взагалі розумієш, що ти звертаєшся до всього українського народу? Так скептично!!! Та ти гірше ***ла!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.06.2021 01:16
    0
    На фото мужик так удивлен, как будто он первый раз в жизни видит футбольный мяч.
    Ссылка
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