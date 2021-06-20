Марлон переходит в Шахтер за 12 млн евро плюс бонусы, сделка завершена

Бразильский защитник Марлон переходит из «Сассуоло» в донецкий Шахтер.

Сумма трансфера составит 12 млн евро плюс бонусы, причем сделка уже завершена, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

После трех сезонов в Италии Марлон покинет «Сассуоло» и снова присоединится в донецком клубе к тренеру Роберто де Дзерби.

Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах (24 поединка в Серии A и 1 игра в Кубке Италии). Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро. Контракт Марлона истекает летом 2023 года.