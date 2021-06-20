Марлон переходит в Шахтер за 12 млн евро плюс бонусы, сделка завершена

Бразильский защитник Марлон переходит из «Сассуоло» в донецкий Шахтер.
Сумма трансфера составит 12 млн евро плюс бонусы, причем сделка уже завершена, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.
После трех сезонов в Италии Марлон покинет «Сассуоло» и снова присоединится в донецком клубе к тренеру Роберто де Дзерби.
Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах (24 поединка в Серии A и 1 игра в Кубке Италии). Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро. Контракт Марлона истекает летом 2023 года.
#Sassuolo, Marlon raggiunge De Zerbi allo #Shakhtar: i dettagli #calciomercato https://t.co/R564e4L8OZ— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2021
Источник — gianlucadimarzio.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Наконец-то Украина будет иметь шансы на солидное выступление в ЛЧ. С таким усилением как в этом году грех Шахтёру не выйти хотя бы в четвертьфинал ЛЧ. Хотя конечно в футболе многое зависит и от удачи. Бывает что Топ клубы и из группы выйти не могут, как вот например Интер в прошлом году.
Наконец-то Украина будет иметь шансы на солидное выступление в ЛЧ. С таким усилением как в этом году грех Шахтёру не выйти хотя бы в четвертьфинал ЛЧ. Хотя конечно в футболе многое зависит и от удачи. Бывает что Топ клубы и из группы выйти не могут, как вот например Интер в прошлом году.
Наконец-то Украина будет иметь шансы на солидное выступление в ЛЧ. С таким усилением как в этом году грех Шахтёру не выйти хотя бы в четвертьфинал ЛЧ. Хотя конечно в футболе многое зависит и от удачи. Бывает что Топ клубы и из группы выйти не могут, как вот например Интер в прошлом году.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.