Последний трансфер лета. Шахтер близок к подписанию защитника

Марлон вскоре может перебраться в Украину

  • 19.06.2021 22:27
  • 2162 просмотра
  • 3 комментария
Последний трансфер лета. Шахтер близок к подписанию защитника
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, в ближайшие дни «Шахтер» объявит о переходе 25-летнего защитника «Сассуоло» Марлона.

Игрок действует на позиции центрального защитника. Сообщается, что он станет последним новичком «Шахтера» этим летом.

Ранее клуб подписал хавбека Педриньо и форварда Лассину Траоре, выполнив просьбу нового тренера Роберто Де Дзерби по поводу усиления состава.

Ранее сообщалось, что за Марлона украинскому клубу придется отдать более 10 миллионов евро.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    UPL
    online
      UPL, 19.06.2021 22:49
    +3
    Тим цікавіше буде!
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 19.06.2021 22:42
    +1
    bullyUA, 19.06.2021 22:40
    В *опу клюнул жареный Агробизнес.
    Поздравляю
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.06.2021 22:40
    -4
    В *опу клюнул жареный Агробизнес.
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 19.06.2021 22:49
    +3
    Тим цікавіше буде!
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 19.06.2021 22:42
    +1
    bullyUA, 19.06.2021 22:40
    В *опу клюнул жареный Агробизнес.
    Поздравляю
    Ссылка
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