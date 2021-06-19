Последний трансфер лета. Шахтер близок к подписанию защитника

По информации ТаТоТаке, в ближайшие дни «Шахтер» объявит о переходе 25-летнего защитника «Сассуоло» Марлона.

Игрок действует на позиции центрального защитника. Сообщается, что он станет последним новичком «Шахтера» этим летом.

Ранее клуб подписал хавбека Педриньо и форварда Лассину Траоре, выполнив просьбу нового тренера Роберто Де Дзерби по поводу усиления состава.

Ранее сообщалось, что за Марлона украинскому клубу придется отдать более 10 миллионов евро.