Просьба Де Дзерби. Шахтер продолжает торговать Марлона

Вице-чемпион Украины «Шахтер» продолжает вести переговорный процесс с «Сассуоло» по поводу трансфера 25-летнего центрального защитника Марлона.

По данным Gazzetta di Modena, «горняки» ныне готовы заплатить за бразильского легионера 10 миллионов евро, в то время как «Сассуоло» готов расстаться со своим футболистом за 15 миллионов. Долгое время стороны не могут согласовать вопрос компромиссной цены на игрока, однако оптимизм в переговорах все-таки присутствует.

Вероятнее всего, Марлон все-таки переберется в «Шахтер» за стоимость, близкую к 13 миллионам евро.

Отмечается, что «Сассуоло» требуется доход от продаж футболистов на рынке, однако речь будет идти буквально об одном-двух исполнителях.

Также источник отмечает, что «Шахтер» не проявляет интереса к подписанию ивуарийца Жереми Бога, виды на которого имеет только «Аталанта».

Напомним, ранее сообщалось, что покупка Марлона является личной просьбой к менеджменту «Шахтера» со стороны Роберто де Дзерби.