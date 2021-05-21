Де Дзерби попросил Шахтер купить Марлона

Итальянский тренер очень хочет перебраться в Украину в компании центрбека «Сассуоло»

  • 21.05.2021 19:14
  • 1953 просмотра
  • 10 комментариев
Де Дзерби попросил Шахтер купить Марлона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби со следующей недели начнет новый этап в своей карьере, возглавив донецкий «Шахтер».

Итальянский специалист уже озвучил боссам «горняков» первое кадровое пожелание. Де Дзерби очень хочет, чтобы «Шахтер» подписать центбрека «Сассуоло» Марлона, который являлся краеугольным камнем для оборонительных построений «черно-зеленых».

Отмечается, что для «Шахтера» будет непросто убедить руководство «Сассуоло» продать Марлона, контракт которого с итальянским клубом рассчитан до июля 2023 года.

Оценочная стоимость Марлона составляет 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А защитник провел 24 матча, в которых голевыми действиями не отличился.

Сегодня также появилась информация, что хавбек и один из лидеров «Сассуоло» Мануэль Локателли, вероятнее всего, откажется от перехода в «Шахтер», несмотря на крайне щедрые условия, которыми его зазывали в Украину.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 21.05.2021 19:39
    0
    Alexander Киев, 21.05.2021 19:36
    О трансферах Шахтера слухи только ходят и уже пердаки глоров-петушков ФК дна Киев - бомбят, а прикинь что будет, если официальная будет информация? у них же Русин в ДНО - и на этом всё.. обидно
    Слухи про трансферы Шахтера, это перечисление разных игроков Сасоло, которые спустя неделю отказываются от перехода в Шахтер? К вам еще месяц назад Аллегри должен был прийти
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 19:37
    0
    Alexander Киев, 21.05.2021 19:36
    О трансферах Шахтера слухи только ходят и уже пердаки глоров-петушков ФК дна Киев - бомбят, а прикинь что будет, если официальная будет информация? у них же Русин в ДНО - и на этом всё.. обидно
    Мне их даже жалко иногда бывает, ну кинули мы им раз в 5 лет косточку погрызть, они прям совсем в себя поверили.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 19:36
    0
    KARABAS55, 21.05.2021 19:31
    Я думаю 23.05,край 24.05 уже всё будет известно
    Скорее всего, или же край середина сл недели.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 19:36
    0
    Face Control, 21.05.2021 19:26
    Так, давайте все дружно, раз-два-три, кипрские автобусники начинайте гореть.
    О трансферах Шахтера слухи только ходят и уже пердаки глоров-петушков ФК дна Киев - бомбят, а прикинь что будет, если официальная будет информация? у них же Русин в ДНО - и на этом всё.. обидно
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 21.05.2021 19:32
    -2
    Нужно весь состав Сасоло выкупить. Мариуполь - фарм Шахтёра, Шахтёр - фарм Сасоло
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 19:31
    0
    Я думаю 23.05,край 24.05 уже всё будет известно
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 19:30
    0
    Центр бек нужен как воздух, хоть Марлон хоть какой-то другой. Нужно укреплять оборону, кровь с носу. Но Сасуолло не захочет легко расставаться с ним, но было-бы очень чудесно.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 19:27
    -1
    Касательно новости, было бы просто отлично, невероятно толковый парень.
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    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 19:26
    -3
    Так, давайте все дружно, раз-два-три, кипрские автобусники начинайте гореть.
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    Maks-7777_
      Maks-7777_, 21.05.2021 19:18
    0
    Это нужное дело ,центрбек хороший нужен
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 21.05.2021 19:39
    0
    Alexander Киев, 21.05.2021 19:36
    О трансферах Шахтера слухи только ходят и уже пердаки глоров-петушков ФК дна Киев - бомбят, а прикинь что будет, если официальная будет информация? у них же Русин в ДНО - и на этом всё.. обидно
    Слухи про трансферы Шахтера, это перечисление разных игроков Сасоло, которые спустя неделю отказываются от перехода в Шахтер? К вам еще месяц назад Аллегри должен был прийти
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 19:37
    0
    Alexander Киев, 21.05.2021 19:36
    О трансферах Шахтера слухи только ходят и уже пердаки глоров-петушков ФК дна Киев - бомбят, а прикинь что будет, если официальная будет информация? у них же Русин в ДНО - и на этом всё.. обидно
    Мне их даже жалко иногда бывает, ну кинули мы им раз в 5 лет косточку погрызть, они прям совсем в себя поверили.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 19:36
    0
    KARABAS55, 21.05.2021 19:31
    Я думаю 23.05,край 24.05 уже всё будет известно
    Скорее всего, или же край середина сл недели.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 19:36
    0
    Face Control, 21.05.2021 19:26
    Так, давайте все дружно, раз-два-три, кипрские автобусники начинайте гореть.
    О трансферах Шахтера слухи только ходят и уже пердаки глоров-петушков ФК дна Киев - бомбят, а прикинь что будет, если официальная будет информация? у них же Русин в ДНО - и на этом всё.. обидно
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 19:31
    0
    Я думаю 23.05,край 24.05 уже всё будет известно
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 19:30
    0
    Центр бек нужен как воздух, хоть Марлон хоть какой-то другой. Нужно укреплять оборону, кровь с носу. Но Сасуолло не захочет легко расставаться с ним, но было-бы очень чудесно.
    Ссылка
    Maks-7777_
      Maks-7777_, 21.05.2021 19:18
    0
    Это нужное дело ,центрбек хороший нужен
    Ссылка
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