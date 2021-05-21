Де Дзерби попросил Шахтер купить Марлона

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби со следующей недели начнет новый этап в своей карьере, возглавив донецкий «Шахтер».

Итальянский специалист уже озвучил боссам «горняков» первое кадровое пожелание. Де Дзерби очень хочет, чтобы «Шахтер» подписать центбрека «Сассуоло» Марлона, который являлся краеугольным камнем для оборонительных построений «черно-зеленых».

Отмечается, что для «Шахтера» будет непросто убедить руководство «Сассуоло» продать Марлона, контракт которого с итальянским клубом рассчитан до июля 2023 года.

Оценочная стоимость Марлона составляет 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А защитник провел 24 матча, в которых голевыми действиями не отличился.

Сегодня также появилась информация, что хавбек и один из лидеров «Сассуоло» Мануэль Локателли, вероятнее всего, откажется от перехода в «Шахтер», несмотря на крайне щедрые условия, которыми его зазывали в Украину.