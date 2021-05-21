Локателли настроен отказаться от перехода в Шахтер. Его манит Ювентус

Лидер «Сассуоло» не готов переехать в Украину даже за своим наставником Роберто Де Дзерби

  • 21.05.2021 19:00
  • 1210 просмотров
  • 5 комментариев
Локателли настроен отказаться от перехода в Шахтер. Его манит Ювентус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, вероятнее всего, откажется от предложения перебраться в донецкий «Шахтер».

«Горняки» готовы заплатить за Локателли 35 миллионов евро, а самому хавбеку платить по 3 миллиона евро в течение 5 лет. Однако ни это, ни тот факт, что «Шахтер» вскоре с высокой долей вероятности возглавит нынешний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, не выглядят для Локателли определяющими факторами.

23-летний полузащитник, привлекаемый в ряды национальной сборной Италии, хотел бы остаться в Серии А, где интерес к нему проявляет «Ювентус».

Впрочем, проблема заключается в том, что туринцы готовы заплатить за Локателли только 20 миллионов евро, а еще на такую же сумму предлагают «Сассуоло» своих футболистов (например, Николо Фаджоли и Джанлуку Фработту).

Отмечается также, что вступление «Шахтера» в переговоры по Локателли осложнило ситуацию для «Ювентуса». Не исключено, что теперь туринцам придется улучшать свое предложение, чтобы все-таки заполучить в свои ряды талантливого опорника.

В текущем сезоне Локателли провел 33 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 ассистами.

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Источник — Calciomercato

(7 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 19:29
    -2
    Время покажет.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 21.05.2021 19:21
    0
    в Агробизнес или Львов перейдёт кротов дрючить
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 21.05.2021 19:07
    0
    Мда, жаль
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.05.2021 19:07
    0
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 19:35
    0
    Понятно что любой футболист будет выбирать между УПЛ и Топ чемпионатами лучшую сторону, тут ничего не поделаешь.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 21.05.2021 19:21
    0
    в Агробизнес или Львов перейдёт кротов дрючить
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 21.05.2021 19:07
    0
    Мда, жаль
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.05.2021 19:07
    0
    Ссылка
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