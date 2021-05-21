Локателли настроен отказаться от перехода в Шахтер. Его манит Ювентус

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, вероятнее всего, откажется от предложения перебраться в донецкий «Шахтер».

«Горняки» готовы заплатить за Локателли 35 миллионов евро, а самому хавбеку платить по 3 миллиона евро в течение 5 лет. Однако ни это, ни тот факт, что «Шахтер» вскоре с высокой долей вероятности возглавит нынешний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, не выглядят для Локателли определяющими факторами.

23-летний полузащитник, привлекаемый в ряды национальной сборной Италии, хотел бы остаться в Серии А, где интерес к нему проявляет «Ювентус».

Впрочем, проблема заключается в том, что туринцы готовы заплатить за Локателли только 20 миллионов евро, а еще на такую же сумму предлагают «Сассуоло» своих футболистов (например, Николо Фаджоли и Джанлуку Фработту).

Отмечается также, что вступление «Шахтера» в переговоры по Локателли осложнило ситуацию для «Ювентуса». Не исключено, что теперь туринцам придется улучшать свое предложение, чтобы все-таки заполучить в свои ряды талантливого опорника.

В текущем сезоне Локателли провел 33 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 ассистами.