Источник: Шахтер предложил Локателли зарплату в 3 миллиона евро

«Шахтер» не оставляет попыток подписать талантливого полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, на которого также претендует и «Ювентус».



Сообщается, что украинский клуб предложил футболисту 5-летний контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон после уплаты налогов. Также «Шахтер» якобы готов выложить за игрока 35 млн евро.



Отметим, что со следующего сезона «Шахтер» будет тренировать Роберто Де Дзерби, который на данный момент является наставником «Сассуоло».



В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А.