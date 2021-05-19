Источник: Шахтер предложил Локателли зарплату в 3 миллиона евро

Не слишком ли много?

  • 19.05.2021 21:33
  • 3824 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Шахтер предложил Локателли зарплату в 3 миллиона евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

«Шахтер» не оставляет попыток подписать талантливого полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, на которого также претендует и «Ювентус».
 
Сообщается, что украинский клуб предложил футболисту 5-летний контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон после уплаты налогов. Также «Шахтер» якобы готов выложить за игрока 35 млн евро.
 
Отметим, что со следующего сезона «Шахтер» будет тренировать Роберто Де Дзерби, который на данный момент является наставником «Сассуоло».
 
В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А.

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Источник — Calciomercato

(15 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.05.2021 21:57
    0
    БРЕХНЯ!!!)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 21:40
    +4
    Хм, опосля жутких ожегов с бернардом да кастильо (и не только) сомнительно, хотя все мб если и правда чем-то припекло так брать именно этого тренера
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 21:40
    +4
    Хм, опосля жутких ожегов с бернардом да кастильо (и не только) сомнительно, хотя все мб если и правда чем-то припекло так брать именно этого тренера
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.05.2021 21:57
    0
    БРЕХНЯ!!!)))
    Ссылка
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