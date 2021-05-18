Топ-конкурент для Шахтера. Ювентус твердо нацелен на покупку Локателли

Туринский «Ювентус» намерен в ближайшее время договориться о приобретении талантливого полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.
По имеющейся информации, боссы «Сассуоло» готовы рассмотреть продажу 23-летнего воспитанника «Аталанты» и «Милана», однако за сумму в 35-40 миллионов евро.
В приоритете для «Сассуоло» - продажа Локателли в клуб итальянской Серии А, однако ради этого делать скидок «Ювентусу» в клубе не намерены.
Напомним, накануне появилась информация об интересе «Шахтера» к Локателли, однако к ней стоит относиться скептически из-за чрезмерно высокой стоимости игрока, а также того факта, что в предыдущие трансферные окна у «горняков» был установлен лимит на приобретение новичков на уровне 20 миллионов евро.
Источник — Tuttosport
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"Ты дегенерат, тебе интересно читать весь этот бред. Каждый день одна хрень, не одной толковой новости. Если ты недоразвитый, и тебе интересен этот контент, то я не спорю. Этот сайт отвечает за то что они пишут, зачем писать полнейшую чушь??? Петушок."
"Ты дегенерат, тебе интересно читать весь этот бред. Каждый день одна хрень, не одной толковой новости. Если ты недоразвитый, и тебе интересен этот контент, то я не спорю. Этот сайт отвечает за то что они пишут, зачем писать полнейшую чушь??? Петушок."
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