Топ-конкурент для Шахтера. Ювентус твердо нацелен на покупку Локателли

Руководство «Сассуоло» также хочет, чтобы полузащитник остался в итальянской лиге

  • 18.05.2021 16:07
  • 1324 просмотра
  • 31 комментарий
Топ-конкурент для Шахтера. Ювентус твердо нацелен на покупку Локателли
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» намерен в ближайшее время договориться о приобретении талантливого полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

По имеющейся информации, боссы «Сассуоло» готовы рассмотреть продажу 23-летнего воспитанника «Аталанты» и «Милана», однако за сумму в 35-40 миллионов евро.

В приоритете для «Сассуоло» - продажа Локателли в клуб итальянской Серии А, однако ради этого делать скидок «Ювентусу» в клубе не намерены.

Напомним, накануне появилась информация об интересе «Шахтера» к Локателли, однако к ней стоит относиться скептически из-за чрезмерно высокой стоимости игрока, а также того факта, что в предыдущие трансферные окна у «горняков» был установлен лимит на приобретение новичков на уровне 20 миллионов евро.

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Источник — Tuttosport

(5 голосов)

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Комментарии
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 17:12
    +1
    Nevershot, 18.05.2021 16:37
    Вот пускай и остается в Италии- я пока не готов платить по двойным тарифам за хотелки рыжего
    Да ну ладно.. прекращай эту мантру повторять .. это конечно прикольно и иронично звучит, но ты то понимаешь что это не взаимосвязанно
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 17:11
    0
    Ну если Юве будет играть в ЛЕ, то шансы Шахтера значительно вырастут...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 17:09
    -1
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    Слилась собака сутулая)))
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 17:09
    +1
    dd dent, 18.05.2021 16:38
    Только по факту упл вряд ли чем ему интересна будет и $ придется дать и ему и клубу больше, чем конкурентам, а шахта явно не будет за 1 игрока столько платить, не находишь?
    Это другой вопрос.. ты ж про цену спросил а не про перспективу игровую и мотивацию
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 17:07
    +3
    Нафига он сам себя обзывает и общается сам со своими же постами? Не я с душевнобольными поступаю иначе - максимка вкурсе - игнор и только!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 17:07
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    Это точно, это даже я заметил))
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 17:05
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 17:00
    Заметь где бы не был любитель кошек, этот сразу с низу жопу ему вылизует, и плюсики ставит.))
    Это точно ,плюсики и Минусики со всех своих аккаков ставить это их тема они наверное похлёбку за это получают доходяги дырявые ,,а невершот и фанипдра они всегда парочкой лазят по методичкам строчат и защищают друг дружку голубцы
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    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 17:04
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    Ты живёшь тут??? Петушок
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 17:04
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    Зачем тебе куча акаунтов??? Тебе внимания не хватает, курочка.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 17:02
    +3
    KARABAS55, 18.05.2021 16:57
    Это же ЛГБТ тусовка. Они по очереди, друг дружку
    Т.е. ты сам с собой общаешься, сам себя петушарой и дегенератом обозвал а виновен кто-то? Шо ж вы немытые такие зашкварные?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 17:00
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    Заметь где бы не был любитель кошек, этот сразу с низу жопу ему вылизует, и плюсики ставит.))
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 16:59
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:57
    Это же ЛГБТ тусовка. Они по очереди, друг дружку
    💯%
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 16:58
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:55
    Nevershot- ещё один Дырявый членосос нарисовался. Ты уже мразина своему любителю кошек жопу вылизал, или заехал....))) В будку убогие.
    Да да ,невершот он же venym и Jv под этими никами унижаеется на сайте петушок ,любят они с фанипдр.ом сношаться петушки
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 16:57
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    Это же ЛГБТ тусовка. Они по очереди, друг дружку
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:57
    +2
    KARABAS55, 18.05.2021 16:55
    Nevershot- ещё один Дырявый членосос нарисовался. Ты уже мразина своему любителю кошек жопу вылизал, или заехал....))) В будку убогие.
    Читай ниже свою же характеристику - небольшая выдержка из контекста немытых:
    "Ты дегенерат, тебе интересно читать весь этот бред. Каждый день одна хрень, не одной толковой новости. Если ты недоразвитый, и тебе интересен этот контент, то я не спорю. Этот сайт отвечает за то что они пишут, зачем писать полнейшую чушь??? Петушок."
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 16:55
    -4
    Nevershot, 18.05.2021 16:48
    Ты сам написал про себя правду - даже и добавить нечего
    опана JV петушок,,что тебя отпердолили на аккаунте vенум так ты с...ка с другого залез унижатьcя,ну и д..бил ты JV
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.05.2021 16:55
    -4
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    Nevershot- ещё один Дырявый членосос нарисовался. Ты уже мразина своему любителю кошек жопу вылизал, или заехал....))) В будку убогие.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:49
    +4
    FatalisTUA, 18.05.2021 16:47
    Конечно Шахтер! В "восточную Барселону", помнится, даже Агуэро когда-то мечтал перейти, о чем долго гудел данный ресурс..) Но видимо что-то там не срослось, наверное МанСити просто не выпустили из своей "золотой клетки", а то давно бы уже пылил и феерил за шахту..))
    Про Агуэро гудел только закарпатлошарик - а форум просто ржал с этого аутиста
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:48
    +3
    KARABAS55, 18.05.2021 16:39
    Ты дегенерат, тебе интересно читать весь этот бред. Каждый день одна хрень, не одной толковой новости. Если ты недоразвитый, и тебе интересен этот контент, то я не спорю. Этот сайт отвечает за то что они пишут, зачем писать полнейшую чушь??? Петушок.
    Ты сам написал про себя правду - даже и добавить нечего
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 18.05.2021 16:47
    +3
    funsuncat, 18.05.2021 16:08
    прям загадка , какой же клуб выберет Мануэль ?
    Конечно Шахтер! В "восточную Барселону", помнится, даже Агуэро когда-то мечтал перейти, о чем долго гудел данный ресурс..) Но видимо что-то там не срослось, наверное МанСити просто не выпустили из своей "золотой клетки", а то давно бы уже пылил и феерил за шахту..))
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:37
    +5
    ENJOY_, 18.05.2021 16:35
    Так он сборник ещё и молодой, нормальная цена
    Вот пускай и остается в Италии- я пока не готов платить по двойным тарифам за хотелки рыжего
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:49
    +4
    FatalisTUA, 18.05.2021 16:47
    Конечно Шахтер! В "восточную Барселону", помнится, даже Агуэро когда-то мечтал перейти, о чем долго гудел данный ресурс..) Но видимо что-то там не срослось, наверное МанСити просто не выпустили из своей "золотой клетки", а то давно бы уже пылил и феерил за шахту..))
    Про Агуэро гудел только закарпатлошарик - а форум просто ржал с этого аутиста
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 17:07
    +3
    Нафига он сам себя обзывает и общается сам со своими же постами? Не я с душевнобольными поступаю иначе - максимка вкурсе - игнор и только!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 17:02
    +3
    KARABAS55, 18.05.2021 16:57
    Это же ЛГБТ тусовка. Они по очереди, друг дружку
    Т.е. ты сам с собой общаешься, сам себя петушарой и дегенератом обозвал а виновен кто-то? Шо ж вы немытые такие зашкварные?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:48
    +3
    KARABAS55, 18.05.2021 16:39
    Ты дегенерат, тебе интересно читать весь этот бред. Каждый день одна хрень, не одной толковой новости. Если ты недоразвитый, и тебе интересен этот контент, то я не спорю. Этот сайт отвечает за то что они пишут, зачем писать полнейшую чушь??? Петушок.
    Ты сам написал про себя правду - даже и добавить нечего
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 18.05.2021 16:47
    +3
    funsuncat, 18.05.2021 16:08
    прям загадка , какой же клуб выберет Мануэль ?
    Конечно Шахтер! В "восточную Барселону", помнится, даже Агуэро когда-то мечтал перейти, о чем долго гудел данный ресурс..) Но видимо что-то там не срослось, наверное МанСити просто не выпустили из своей "золотой клетки", а то давно бы уже пылил и феерил за шахту..))
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:31
    +3
    funsuncat, 18.05.2021 16:08
    прям загадка , какой же клуб выберет Мануэль ?
    Рух Винники наверное
    Ссылка
    funsuncat
    online
      funsuncat, 18.05.2021 16:08
    +3
    прям загадка , какой же клуб выберет Мануэль ?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 18.05.2021 16:57
    +2
    KARABAS55, 18.05.2021 16:55
    Nevershot- ещё один Дырявый членосос нарисовался. Ты уже мразина своему любителю кошек жопу вылизал, или заехал....))) В будку убогие.
    Читай ниже свою же характеристику - небольшая выдержка из контекста немытых:
    "Ты дегенерат, тебе интересно читать весь этот бред. Каждый день одна хрень, не одной толковой новости. Если ты недоразвитый, и тебе интересен этот контент, то я не спорю. Этот сайт отвечает за то что они пишут, зачем писать полнейшую чушь??? Петушок."
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 16:38
    +2
    ENJOY_, 18.05.2021 16:35
    Так он сборник ещё и молодой, нормальная цена
    Только по факту упл вряд ли чем ему интересна будет и $ придется дать и ему и клубу больше, чем конкурентам, а шахта явно не будет за 1 игрока столько платить, не находишь?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 16:10
    +2
    Хм, а недурно 8-ая команда раздула ветерок и цену набивает за своих тренеров и игроков, а на деле окажется шо?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 17:12
    +1
    Nevershot, 18.05.2021 16:37
    Вот пускай и остается в Италии- я пока не готов платить по двойным тарифам за хотелки рыжего
    Да ну ладно.. прекращай эту мантру повторять .. это конечно прикольно и иронично звучит, но ты то понимаешь что это не взаимосвязанно
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 17:09
    +1
    dd dent, 18.05.2021 16:38
    Только по факту упл вряд ли чем ему интересна будет и $ придется дать и ему и клубу больше, чем конкурентам, а шахта явно не будет за 1 игрока столько платить, не находишь?
    Это другой вопрос.. ты ж про цену спросил а не про перспективу игровую и мотивацию
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 18.05.2021 16:31
    +1
    KARABAS55, 18.05.2021 16:26
    На кануне появилась информация))) В который раз убеждаюсь, что на этом сайте новости берут из головы, или с жёлтой прессы. Ещё даже не объявили тренера, а наши умники журналюги, уже всю команду Сасуолло продали)))
    ты, наверное, клинический дебил, потому и объяснять не стоит, что слухи эти идут из Италии, и причем тут этот или другой украинский сайт?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 17:11
    0
    Ну если Юве будет играть в ЛЕ, то шансы Шахтера значительно вырастут...
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 16:35
    0
    dd dent, 18.05.2021 16:10
    Хм, а недурно 8-ая команда раздула ветерок и цену набивает за своих тренеров и игроков, а на деле окажется шо?
    Так он сборник ещё и молодой, нормальная цена
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.05.2021 16:29
    0
    Ггг, разводят с размахом, это ж усамого ювентуса игрока перехватить
    Ссылка
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