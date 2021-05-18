Топ-конкурент для Шахтера. Ювентус твердо нацелен на покупку Локателли

Туринский «Ювентус» намерен в ближайшее время договориться о приобретении талантливого полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

По имеющейся информации, боссы «Сассуоло» готовы рассмотреть продажу 23-летнего воспитанника «Аталанты» и «Милана», однако за сумму в 35-40 миллионов евро.

В приоритете для «Сассуоло» - продажа Локателли в клуб итальянской Серии А, однако ради этого делать скидок «Ювентусу» в клубе не намерены.

Напомним, накануне появилась информация об интересе «Шахтера» к Локателли, однако к ней стоит относиться скептически из-за чрезмерно высокой стоимости игрока, а также того факта, что в предыдущие трансферные окна у «горняков» был установлен лимит на приобретение новичков на уровне 20 миллионов евро.