Известно, почему Шахтеру не удалось за 20 млн подписать Габриэла Верона

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, рассказал, почему «Шахтеру» не удалось подписать 18-летнего Габриэла Верона.



«Мы пытались подписать его, когда он очень хорошо выступил на чемпионате мира до 17 лет. Появились новости о «Палмейрасе» (подписал профессиональный контракт - прим.), они привели «Барсу» и другие клубы, и мы подняли предложение. В Бразилии не так-то просто купить кого-то, ведь права поделены: 20% у отца, 20% у агента, игрока и т.д. Возможно, вы заключите соглашение с клубом, и тогда появятся тысячи других сторон, которые нужно убедить. Верон является игроком, готовым к Европе. Я не понимаю, почему он все еще в «Палмейрасе», и мы хотели бы, чтобы он был в нашей команде», – сказал Николини.

Во время зимнего трансферного окна у «Шахтера» существовал финансовый лимит: ни одна сделка не должна была превышать 20 миллионов евро.



Отметим, что Габриэл не является родственником знаменитого Хуана Себастьяна Верона, но был назван в его честь.