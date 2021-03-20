Известно, почему Шахтеру не удалось за 20 млн подписать Габриэла Верона

18-летнего вингера очень хотели видеть в донецком клубе

  • 20.03.2021 21:07
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  • 1 комментарий
Известно, почему Шахтеру не удалось за 20 млн подписать Габриэла Верона
© Instagram. Габриэл Верон

Карло Николини, ассистент директора по футболу Дарио Срны, рассказал, почему «Шахтеру» не удалось подписать 18-летнего Габриэла Верона
 
«Мы пытались подписать его, когда он очень хорошо выступил на чемпионате мира до 17 лет. Появились новости о «Палмейрасе» (подписал профессиональный контракт - прим.), они привели «Барсу» и другие клубы, и мы подняли предложение. В Бразилии не так-то просто купить кого-то, ведь права поделены: 20% у отца, 20% у агента, игрока и т.д. Возможно, вы заключите соглашение с клубом, и тогда появятся тысячи других сторон, которые нужно убедить. Верон является игроком, готовым к Европе. Я не понимаю, почему он все еще в «Палмейрасе», и мы хотели бы, чтобы он был в нашей команде», – сказал Николини.

Во время зимнего трансферного окна у «Шахтера» существовал финансовый лимит: ни одна сделка не должна была превышать 20 миллионов евро.
 
Отметим, что Габриэл не является родственником знаменитого Хуана Себастьяна Верона, но был назван в его честь.

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Источник — Nicolò Schira

(5 голосов)

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Комментарии
    Surkis-fuflo
    online
      Surkis-fuflo, 20.03.2021 21:12
    0
    Нічого, літом підпишуть. Свіжа кров Шахтарю вкрай потрібна.
    Ссылка
    Surkis-fuflo
    online
      Surkis-fuflo, 20.03.2021 21:12
    0
    Нічого, літом підпишуть. Свіжа кров Шахтарю вкрай потрібна.
    Ссылка
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