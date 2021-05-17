Шахтер интересуется лидером Сассуоло. Он стоит 35 миллионов

Назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера» выглядит уже практически свершившимся фактом. Тренер уже работает над усилением команды.
По информации итальянских СМИ, вместе с Де Дзерби отправиться в «Шахтер» может лидер «Сассуоло» Мануэль Локателли.
В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека сборной Италии оценивается в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов отдать за Локателли 40 миллионов евро. «Шахтеру» также приписывают интерес к игроку «Интера» Стефано Сенси.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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А если серьезно, то никто не будет тратить пол годового бюджета на одного игрока. Да и сам игрок такого калибра вряд ли захочет в 23 года перейти в УПЛ.
Час робити покупки
Час робити покупки
А если серьезно, то никто не будет тратить пол годового бюджета на одного игрока. Да и сам игрок такого калибра вряд ли захочет в 23 года перейти в УПЛ.
Час робити покупки
Час робити покупки
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