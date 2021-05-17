Шахтер интересуется лидером Сассуоло. Он стоит 35 миллионов

Роберто Де Дзерби хочет забрать хавбека «Сассуоло» в Украину

  • 17.05.2021 18:29
  • 4135 просмотров
  • 26 комментариев
Шахтер интересуется лидером Сассуоло. Он стоит 35 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера» выглядит уже практически свершившимся фактом. Тренер уже работает над усилением команды.

По информации итальянских СМИ, вместе с Де Дзерби отправиться в «Шахтер» может лидер «Сассуоло» Мануэль Локателли.

В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека сборной Италии оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов отдать за Локателли 40 миллионов евро. «Шахтеру» также приписывают интерес к игроку «Интера» Стефано Сенси.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(14 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.05.2021 19:44
    0
    Шахта останні три сезони практично не тратилась на тансфери, а тут такі суми. Це в Рената Леонідовича з приходом нової влади так справи добре пішли, чи в Україні так різко пішов догори рівень життя?
    Ссылка
    Maks
      Maks, 17.05.2021 19:38
    0
    A чего бы и не купить,что там на Донбассе денег мало?рыжий ещё с...ит
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.05.2021 19:36
    0
    Александр Федько, 17.05.2021 19:04
    Как сами продавать условного Тете за 70млн то норм, а как взять хорошего игрока то и 35 уже заоблачная цена оказывается )
    Та чо! Копейки. У нас ведь арабские шейхи полчемпионата спонсируют.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 19:30
    0
    Итальянцы всегда любят фантазировать. Вы вспомните когда Фансека из Шахтера в Рому переходил. Тогда тоже чуть весь Шахтёр с собой не забрал, по мнению журналюг.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.05.2021 19:22
    +1
    В Ювентус за 40 не дадуть, а кротам за 35 тіки так.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 19:20
    +1
    Походу у Итальяшек фантазия разыгралась бурная. Всех играков уже Шахтёру продали, и цены лупят ну просто смешные)))
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    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 19:18
    -3
    VAD, 17.05.2021 19:00
    Надеюсь купят, шоб было кому развлекать болельщиков агробищзнеса
    Надо сказать Жекефанни что бы вам новые шутки написал
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.05.2021 19:05
    +1
    Тот случай, когда такой игрок, увы, к нам не пойдет
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 17.05.2021 19:04
    +4
    Как сами продавать условного Тете за 70млн то норм, а как взять хорошего игрока то и 35 уже заоблачная цена оказывается )
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 17.05.2021 19:03
    -1
    VAD, 17.05.2021 19:01
    Ну по ходу ты тут первый в коментаз ч полохающим пердаком
    у"бок днища ты уже усрался
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.05.2021 19:01
    0
    rebys fan, 17.05.2021 18:32
    дауны мусорского днища,у вас уже горит пердище
    Ну по ходу ты тут первый в коментаз ч полохающим пердаком
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.05.2021 19:00
    +2
    Надеюсь купят, шоб было кому развлекать болельщиков агробищзнеса
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 17.05.2021 18:59
    +1
    Уже брали в свое время Лукарелли)
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 17.05.2021 18:59
    +4
    Треба бути ідіотом, щоб йти на такі забаганки Де Дзербі, якщо це правда. За тагі гроші можна купити трьох-чотирьох перспективних бразильців і навіть більше
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.05.2021 18:56
    +4
    Может Ахметову уже сразу все Сассуоло выкупить? Будет свой фарм в серии А.
    А если серьезно, то никто не будет тратить пол годового бюджета на одного игрока. Да и сам игрок такого калибра вряд ли захочет в 23 года перейти в УПЛ.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 18:55
    0
    Trasher311987, 17.05.2021 18:44
    Та класс берите.
    Час робити покупки
    Хотя.. что б выйти на уровень и перегрузить команду нужно 3-4 стоящих игрока.. для этого млн. 80 нужно, не меньше ... за тарелку супа или свободных игроков не очень хочется
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 18:53
    0
    Trasher311987, 17.05.2021 18:44
    Та класс берите.
    Час робити покупки
    Для нашего убогого УПЛ это слишком много
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 17.05.2021 18:49
    0
    Тарифи піднімуть - гроші знайдуться не тільки на Локателлі а й на парочку мавпунів з-за океану
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 17.05.2021 18:48
    +2
    Лучше такой вариант даже не рассматривать. Лучшая стратегия - продолжать покупать недорого молодых бразильцев, обкатывать их, выводить на рынок и продавать. Если новый тренер приходит с другой стратегией, то будут проблемы
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 17.05.2021 18:46
    -5
    И защитников парочку не забудь прихвотить с собой хороших,денег то хватает
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 17.05.2021 19:04
    +4
    Как сами продавать условного Тете за 70млн то норм, а как взять хорошего игрока то и 35 уже заоблачная цена оказывается )
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 17.05.2021 18:59
    +4
    Треба бути ідіотом, щоб йти на такі забаганки Де Дзербі, якщо це правда. За тагі гроші можна купити трьох-чотирьох перспективних бразильців і навіть більше
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.05.2021 18:56
    +4
    Может Ахметову уже сразу все Сассуоло выкупить? Будет свой фарм в серии А.
    А если серьезно, то никто не будет тратить пол годового бюджета на одного игрока. Да и сам игрок такого калибра вряд ли захочет в 23 года перейти в УПЛ.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.05.2021 18:34
    +4
    Чувствую что итогом будут одни убытки...
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 18:34
    +4
    Та ну нах
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.05.2021 19:00
    +2
    Надеюсь купят, шоб было кому развлекать болельщиков агробищзнеса
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 17.05.2021 18:48
    +2
    Лучше такой вариант даже не рассматривать. Лучшая стратегия - продолжать покупать недорого молодых бразильцев, обкатывать их, выводить на рынок и продавать. Если новый тренер приходит с другой стратегией, то будут проблемы
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.05.2021 19:22
    +1
    В Ювентус за 40 не дадуть, а кротам за 35 тіки так.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 19:20
    +1
    Походу у Итальяшек фантазия разыгралась бурная. Всех играков уже Шахтёру продали, и цены лупят ну просто смешные)))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.05.2021 19:05
    +1
    Тот случай, когда такой игрок, увы, к нам не пойдет
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 17.05.2021 18:59
    +1
    Уже брали в свое время Лукарелли)
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 17.05.2021 18:34
    +1
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.05.2021 19:44
    0
    Шахта останні три сезони практично не тратилась на тансфери, а тут такі суми. Це в Рената Леонідовича з приходом нової влади так справи добре пішли, чи в Україні так різко пішов догори рівень життя?
    Ссылка
    Maks
      Maks, 17.05.2021 19:38
    0
    A чего бы и не купить,что там на Донбассе денег мало?рыжий ещё с...ит
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.05.2021 19:36
    0
    Александр Федько, 17.05.2021 19:04
    Как сами продавать условного Тете за 70млн то норм, а как взять хорошего игрока то и 35 уже заоблачная цена оказывается )
    Та чо! Копейки. У нас ведь арабские шейхи полчемпионата спонсируют.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 19:30
    0
    Итальянцы всегда любят фантазировать. Вы вспомните когда Фансека из Шахтера в Рому переходил. Тогда тоже чуть весь Шахтёр с собой не забрал, по мнению журналюг.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.05.2021 19:01
    0
    rebys fan, 17.05.2021 18:32
    дауны мусорского днища,у вас уже горит пердище
    Ну по ходу ты тут первый в коментаз ч полохающим пердаком
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 18:55
    0
    Trasher311987, 17.05.2021 18:44
    Та класс берите.
    Час робити покупки
    Хотя.. что б выйти на уровень и перегрузить команду нужно 3-4 стоящих игрока.. для этого млн. 80 нужно, не меньше ... за тарелку супа или свободных игроков не очень хочется
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 18:53
    0
    Trasher311987, 17.05.2021 18:44
    Та класс берите.
    Час робити покупки
    Для нашего убогого УПЛ это слишком много
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 17.05.2021 18:49
    0
    Тарифи піднімуть - гроші знайдуться не тільки на Локателлі а й на парочку мавпунів з-за океану
    Ссылка
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