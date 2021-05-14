Де Дзерби хочет подписать в Шахтер хавбека Интера

Стефано Сенси может перебраться в донецкий клуб

  • 14.05.2021 23:49
  • 2342 просмотра
  • 8 комментариев
Де Дзерби хочет подписать в Шахтер хавбека Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Сенси

Роберто Де Дзерби, который, скорее всего, станет новым главным тренером «Шахтера», уже работает над усилением своей будущей команды.

Де Дзерби хочет видеть в своей команды полузащитника «Интера» Стефано Сенси. До лета 2019 года он играл под руководством Де Дзерби в «Сассуоло». Тренер испытывает большую симпатию к 25-летнему хавбеку.

В нынешнем сезоне на счету Сенси всего 19 матчей за «Интер» во всех турнирах. Хавбек пропустил большую часть сезона из-за многочисленных мышечных травм.

Трансферная стоимость Сенси оценивается в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби хочет подписать в «Шахтер» двух игроков «Сассуоло».

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Источник — Calciomercato

(9 голосов)

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Комментарии
    omddhlhfxtjk
    online
      omddhlhfxtjk, 15.05.2021 00:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeкaсa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeeнa для жосткого тpаxxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ---- https://url.biz.ua/62yoc
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.05.2021 00:45
    0
    Weasel Zipper, 15.05.2021 00:33
    Все лучшие в Агробизнесе, нужно там усиление искать
    Или в Шкендербеу, там ещё лучше
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 15.05.2021 00:33
    0
    ZAKARPATFAN, 15.05.2021 00:23
    Только что глянул видеонарезку. Крутой этот Сенси. А само видео называется: "Лучший полузащитник в серии А"
    https://youtu.be/s_NYF-GvQmE
    Все лучшие в Агробизнесе, нужно там усиление искать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.05.2021 00:23
    0
    Только что глянул видеонарезку. Крутой этот Сенси. А само видео называется: "Лучший полузащитник в серии А"
    https://youtu.be/s_NYF-GvQmE
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 15.05.2021 00:00
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.05.2021 23:54
    Давай чем побольше бери чтобы было из кого выбирать. А бабла у Ахметова хватит. Может только не хватить места на лавке запасных, но ниче отправим ребят в Португалию или Турцию в аренду
    И лимит на легионеров отменим? В Шахтёре даже сейчас проблематично 4 украинца в состав найти
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 14.05.2021 23:59
    0
    Какой то хрустальный...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.05.2021 23:54
    -1
    Давай чем побольше бери чтобы было из кого выбирать. А бабла у Ахметова хватит. Может только не хватить места на лавке запасных, но ниче отправим ребят в Португалию или Турцию в аренду
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 15.05.2021 00:00
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.05.2021 23:54
    Давай чем побольше бери чтобы было из кого выбирать. А бабла у Ахметова хватит. Может только не хватить места на лавке запасных, но ниче отправим ребят в Португалию или Турцию в аренду
    И лимит на легионеров отменим? В Шахтёре даже сейчас проблематично 4 украинца в состав найти
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.05.2021 00:55
    0
    Это всё сплетни Итальянских журналюг.Каждый день будет новый вымысел.
    Ссылка
    omddhlhfxtjk
    online
      omddhlhfxtjk, 15.05.2021 00:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeкaсa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeeнa для жосткого тpаxxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ---- https://url.biz.ua/62yoc
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.05.2021 00:45
    0
    Weasel Zipper, 15.05.2021 00:33
    Все лучшие в Агробизнесе, нужно там усиление искать
    Или в Шкендербеу, там ещё лучше
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 15.05.2021 00:33
    0
    ZAKARPATFAN, 15.05.2021 00:23
    Только что глянул видеонарезку. Крутой этот Сенси. А само видео называется: "Лучший полузащитник в серии А"
    https://youtu.be/s_NYF-GvQmE
    Все лучшие в Агробизнесе, нужно там усиление искать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 15.05.2021 00:23
    0
    Только что глянул видеонарезку. Крутой этот Сенси. А само видео называется: "Лучший полузащитник в серии А"
    https://youtu.be/s_NYF-GvQmE
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 14.05.2021 23:59
    0
    Какой то хрустальный...
    Ссылка
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