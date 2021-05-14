Де Дзерби хочет подписать в Шахтер хавбека Интера

Роберто Де Дзерби, который, скорее всего, станет новым главным тренером «Шахтера», уже работает над усилением своей будущей команды.

Де Дзерби хочет видеть в своей команды полузащитника «Интера» Стефано Сенси. До лета 2019 года он играл под руководством Де Дзерби в «Сассуоло». Тренер испытывает большую симпатию к 25-летнему хавбеку.

В нынешнем сезоне на счету Сенси всего 19 матчей за «Интер» во всех турнирах. Хавбек пропустил большую часть сезона из-за многочисленных мышечных травм.

Трансферная стоимость Сенси оценивается в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби хочет подписать в «Шахтер» двух игроков «Сассуоло».