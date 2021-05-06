2 на 3. Стали известны условия контракта Де Дзерби в Шахтере

Информацию опубликовала авторитетная итальянская La Gazzetta dello Sport

  • 06.05.2021 18:34
  • 1498 просмотров
  • 3 комментария
2 на 3. Стали известны условия контракта Де Дзерби в Шахтере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби дал согласие возглавить донецкий «Шахтер», начиная со следующего сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, все условия сотрудничества между сторонами уже согласованы. Де Дзерби получит в Украине 3-летний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон. Это полностью подтверждает информацию о финансовой составляющей договора, которую ранее сообщали собственные источники Sport.ua, знакомые с деталями переговоров.

Напомним, что ряд других источников приводит крайне противоречивые данные относительно оклада Де Дзерби в «Шахтере». В частности, назывались суммы в 3 миллиона евро за сезон, и даже 4 миллиона.

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Источник — Goal.com

(13 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.05.2021 18:44
    -1
    Trollface, 06.05.2021 18:37
    Не важно сколько. А будет ли результат?
    проект рассчитан на 3 года. Т.е. в сезоне 2022\23 Шахта - чемпион. В сезоне 23\24 ???
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 18:41
    0
    Trollface, 06.05.2021 18:37
    Не важно сколько. А будет ли результат?
    Главное чтобы не было потом шахтер СасуОл
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.05.2021 18:37
    0
    Не важно сколько. А будет ли результат?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 18:41
    0
    Trollface, 06.05.2021 18:37
    Не важно сколько. А будет ли результат?
    Главное чтобы не было потом шахтер СасуОл
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.05.2021 18:37
    0
    Не важно сколько. А будет ли результат?
    Ссылка
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