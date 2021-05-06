2 на 3. Стали известны условия контракта Де Дзерби в Шахтере

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби дал согласие возглавить донецкий «Шахтер», начиная со следующего сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, все условия сотрудничества между сторонами уже согласованы. Де Дзерби получит в Украине 3-летний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон. Это полностью подтверждает информацию о финансовой составляющей договора, которую ранее сообщали собственные источники Sport.ua, знакомые с деталями переговоров.

Напомним, что ряд других источников приводит крайне противоречивые данные относительно оклада Де Дзерби в «Шахтере». В частности, назывались суммы в 3 миллиона евро за сезон, и даже 4 миллиона.