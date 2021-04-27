Огромные деньги. Известна зарплата, которую Шахтер предлагает Де Дзерби

Стали известны подробности предложения «Шахтера»

  • 27.04.2021 19:19
  • 2946 просмотров
  • 6 комментариев
Огромные деньги. Известна зарплата, которую Шахтер предлагает Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Сейчас «Шахтер» ведет работу над тем, чтобы пригласить на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Он является приоритетным вариантом для спортивного директора клуба Дарио Срны.

Известный итальянский инсайдер Николо Скира опубликовал подробности контракта, который «Шахтер» предложил Де Дзерби: контракт на два года (до лета 2023 года) с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Отметим, что сейчас в «Сассуоло» Де Дзерби зарабатывает 1,1 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось о том, что кроме «Шахтера» на Де Дзерби претендует французский «Лион».

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 27.04.2021 19:43
    -1
    Поздно пить боржоми, когда у ржавых почки отпадают
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.04.2021 19:41
    0
    Если сравнивать остальные зп тренеров Шахтера, то уж не такая и она и большая. В СМИ писали о зп: Луческу - 3,5 млн, Фонсека - 2 млн, Каштру - 2,5 млн. Понятное дело, что нам точных цифр никто не скажет.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.04.2021 19:40
    0
    Ну за 4 ляма должен хоть попробовать сделать вид, что Шахтёр это конкурент Динамо, а не Зори.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 19:36
    -3
    Реально 2 млн, ну максимум 3млн если с натяжкой, 4 млн слишком много для тренера который еще ничего за пределами Италии не показал, да и внутри ее не один из главных имен.
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 27.04.2021 19:27
    +2
    4 миллиона Тайсон почти 3 получал и по полю последние два года ходил одно облэнерго в какой он будь области в неделю больше приносит чистой прибыли чем 4 миллиона,копейки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.04.2021 19:23
    +2
    У Ахметова подгорело аж на 4 млн евро. Ждут как спасителя этого Де Дзерби..
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 27.04.2021 19:27
    +2
    4 миллиона Тайсон почти 3 получал и по полю последние два года ходил одно облэнерго в какой он будь области в неделю больше приносит чистой прибыли чем 4 миллиона,копейки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.04.2021 19:23
    +2
    У Ахметова подгорело аж на 4 млн евро. Ждут как спасителя этого Де Дзерби..
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.04.2021 19:41
    0
    Если сравнивать остальные зп тренеров Шахтера, то уж не такая и она и большая. В СМИ писали о зп: Луческу - 3,5 млн, Фонсека - 2 млн, Каштру - 2,5 млн. Понятное дело, что нам точных цифр никто не скажет.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.04.2021 19:40
    0
    Ну за 4 ляма должен хоть попробовать сделать вид, что Шахтёр это конкурент Динамо, а не Зори.
    Ссылка
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