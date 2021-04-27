Огромные деньги. Известна зарплата, которую Шахтер предлагает Де Дзерби

Сейчас «Шахтер» ведет работу над тем, чтобы пригласить на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Он является приоритетным вариантом для спортивного директора клуба Дарио Срны.

Известный итальянский инсайдер Николо Скира опубликовал подробности контракта, который «Шахтер» предложил Де Дзерби: контракт на два года (до лета 2023 года) с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Отметим, что сейчас в «Сассуоло» Де Дзерби зарабатывает 1,1 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось о том, что кроме «Шахтера» на Де Дзерби претендует французский «Лион».