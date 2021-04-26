У Шахтера появился конкурент за Де Дзерби

Представитель французской Лиги 1 «Лион» изучает возможность назначения на пост главного тренера команды нынешнего коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
По имеющейся информации, руководство «Лиона» в конце сезона настроено убрать с поста главного тренера Руди Гарсию, и заменить того другим специалистом. Первоочередным выбором «ткачей» был Кристоф Галтье, но он выразил желание продолжить работу с «Ниццей».
По этой причине «Лион» обратил внимание на двух наставников из-за рубежа – недавно уволенного из «Байера» Петера Боша, а также коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби близок к тому, чтобы подписать контракт с «Шахтером».
Источник — Beinsports.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.