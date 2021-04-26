У Шахтера появился конкурент за Де Дзерби

На итальянского специалиста претендует французский «Лион»

  • 26.04.2021 09:01
  • 3319 просмотров
  • 1 комментарий
У Шахтера появился конкурент за Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель французской Лиги 1 «Лион» изучает возможность назначения на пост главного тренера команды нынешнего коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

По имеющейся информации, руководство «Лиона» в конце сезона настроено убрать с поста главного тренера Руди Гарсию, и заменить того другим специалистом. Первоочередным выбором «ткачей» был Кристоф Галтье, но он выразил желание продолжить работу с «Ниццей».

По этой причине «Лион» обратил внимание на двух наставников из-за рубежа – недавно уволенного из «Байера» Петера Боша, а также коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби близок к тому, чтобы подписать контракт с «Шахтером».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Beinsports.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 26.04.2021 09:19
    0
    Если Лион пройдёт в ЛЧ , по итогу чемпионата , то есть большая вероятность , что итальянец захочет туда
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 26.04.2021 09:19
    0
    Если Лион пройдёт в ЛЧ , по итогу чемпионата , то есть большая вероятность , что итальянец захочет туда
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности