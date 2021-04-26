У Шахтера появился конкурент за Де Дзерби

Представитель французской Лиги 1 «Лион» изучает возможность назначения на пост главного тренера команды нынешнего коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

По имеющейся информации, руководство «Лиона» в конце сезона настроено убрать с поста главного тренера Руди Гарсию, и заменить того другим специалистом. Первоочередным выбором «ткачей» был Кристоф Галтье, но он выразил желание продолжить работу с «Ниццей».

По этой причине «Лион» обратил внимание на двух наставников из-за рубежа – недавно уволенного из «Байера» Петера Боша, а также коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби близок к тому, чтобы подписать контракт с «Шахтером».