Де Дзерби в шаге от подписания контракта с Шахтером – Tuttosport

Итальянское издание сообщает, что коуч «Сассуоло» готов перебраться в Украину

  • 23.04.2021 18:29
  • 3499 просмотров
  • 17 комментариев
Де Дзерби в шаге от подписания контракта с Шахтером – Tuttosport
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, похоже, готов сменить Луиша Каштру на посту наставника «Шахтера», начиная со следующего сезона.

В настоящий момент Де Дзерби очень близок к тому, чтобы согласовать все детали контракта с «горняками».

В стане «Шахтера» назначение Де Дзерби лоббирует директор по футболу Дарио Срна, который прекрасно знает наставника по выступлениям в Серии А. Также хорошо о коуче «Сассуоло» отзывается главный селекционер «горняков» Жозе Боту.

Помочь ускорить сделку может и помощник Дарио Срны в «Шахтере» Карло Николини, который, как и Де Дзерби, является уроженцем Брешиа, и имеет давние приятельские отношения с нынешним коучем «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов подписать с Де Дзерби 2-летний контракт.

Нынешний же наставник «горняков» Луиш Каштру после ухода из украинского клуба имеет вариант продолжения карьеры в Катаре.

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Источник — Tuttosport

(14 голосов)

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Комментарии
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:48
    +2
    RomanEnakievo, 23.04.2021 18:59
    Зачем Каштру увольнять? Отличный тренер, которого незаслуженно лишили звания "Тренер года". Под него купили много игроков, которых итальянец непонятно как будет использовать. Новый Шахтёр будет строиться не один год.
    Перечисли «много игроков» которых купили под Каштру..
    Шпрот, не тупи
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:47
    +2
    RomanEnakievo, 23.04.2021 19:12
    Для начала, в Лигу Чемпионов нужно пройти две квалификации. Шахтёр привык играть там напрямую, а сейчас будутсдишние игры, плюс чемпионат расширили до 16 команд. Меня очень волнует физическая форма горняков. Два матча в неделю, на постоянной основе, будет для них испытание. Физика очень слабая сейчас у команды
    Для начала, Шпрот, перелогинься
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 23.04.2021 19:46
    -1
    M@Ks.7777., 23.04.2021 18:49
    Опана,давай давай подписывай,+23 мало для дыры,надо +33 и не раз в пять лет дресне дынамовской выигрывать чемпионство ,а раз в 10 лет теперь они будут сильно жирно для дреснявого дынамо раз в пять лет
    +34 максимка +34 как в 1996 и бомжекротовня на 10 месте - рекордсмены ржавые во всем только с приставкой анти
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.04.2021 19:41
    -2
    Надо его предупредить, что Шахтёр прописан в Мариуполе, а там неспокойно!!!
    Ссылка
    dazo51
    online
      dazo51, 23.04.2021 19:39
    0
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Супер
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 23.04.2021 19:39
    0
    пока будет продолжаться философия "красивой игры" и бразильской диаспоры ничего не изменится.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:14
    0
    funcat, 23.04.2021 18:44
    ... а на обратном пути не забудут взять ... первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! ты что не веришь?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.04.2021 19:12
    -1
    ВадимКиев, 23.04.2021 19:00
    Тебе смешно рыжая кошка....В новом сезоне не до смеха вам будет....И в Лиге Чемпионов с Шахтёром он шороху наведёт...
    Для начала, в Лигу Чемпионов нужно пройти две квалификации. Шахтёр привык играть там напрямую, а сейчас будутсдишние игры, плюс чемпионат расширили до 16 команд. Меня очень волнует физическая форма горняков. Два матча в неделю, на постоянной основе, будет для них испытание. Физика очень слабая сейчас у команды
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 23.04.2021 19:00
    -3
    funcat, 23.04.2021 18:44
    Тебе смешно рыжая кошка....В новом сезоне не до смеха вам будет....И в Лиге Чемпионов с Шахтёром он шороху наведёт...
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.04.2021 18:59
    +1
    Зачем Каштру увольнять? Отличный тренер, которого незаслуженно лишили звания "Тренер года". Под него купили много игроков, которых итальянец непонятно как будет использовать. Новый Шахтёр будет строиться не один год.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 23.04.2021 18:58
    -2
    pricolist, 23.04.2021 18:44
    Излишняя ирония с твоей стороны. Специалист он толковый, что доказывает со скромным по итальянским меркам Сассуоло. Под структуру Шахтера он хорошо подходит
    Дзерби Барселона в том году хотела ....это отличный молодой тренер...и его ценят в топ чемпионатах...
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 23.04.2021 18:56
    +1
    Тут і Моуріньо з Клоппом не поможуть, якщо не буде реального підсилення головної команди.
    Ссылка
    M@Ks.7777.
    online
      M@Ks.7777., 23.04.2021 18:49
    -8
    Опана,давай давай подписывай,+23 мало для дыры,надо +33 и не раз в пять лет дресне дынамовской выигрывать чемпионство ,а раз в 10 лет теперь они будут сильно жирно для дреснявого дынамо раз в пять лет
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.04.2021 18:44
    +2
    ВадимКиев, 23.04.2021 18:41
    С Дзерби Шахтёр будет на две головы сильней.....С таким тренером Шахтёр сможет побороться за победу в Лиге Чемпионов...Шахтёра ждёт большой успех.....
    Излишняя ирония с твоей стороны. Специалист он толковый, что доказывает со скромным по итальянским меркам Сассуоло. Под структуру Шахтера он хорошо подходит
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 18:44
    -2
    ВадимКиев, 23.04.2021 18:41
    С Дзерби Шахтёр будет на две головы сильней.....С таким тренером Шахтёр сможет побороться за победу в Лиге Чемпионов...Шахтёра ждёт большой успех.....
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 23.04.2021 18:41
    -6
    С Дзерби Шахтёр будет на две головы сильней.....С таким тренером Шахтёр сможет побороться за победу в Лиге Чемпионов...Шахтёра ждёт большой успех.....
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 18:39
    -4
    Давай давай, братан, ждём!!!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:48
    +2
    RomanEnakievo, 23.04.2021 18:59
    Зачем Каштру увольнять? Отличный тренер, которого незаслуженно лишили звания "Тренер года". Под него купили много игроков, которых итальянец непонятно как будет использовать. Новый Шахтёр будет строиться не один год.
    Перечисли «много игроков» которых купили под Каштру..
    Шпрот, не тупи
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:47
    +2
    RomanEnakievo, 23.04.2021 19:12
    Для начала, в Лигу Чемпионов нужно пройти две квалификации. Шахтёр привык играть там напрямую, а сейчас будутсдишние игры, плюс чемпионат расширили до 16 команд. Меня очень волнует физическая форма горняков. Два матча в неделю, на постоянной основе, будет для них испытание. Физика очень слабая сейчас у команды
    Для начала, Шпрот, перелогинься
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.04.2021 18:44
    +2
    ВадимКиев, 23.04.2021 18:41
    С Дзерби Шахтёр будет на две головы сильней.....С таким тренером Шахтёр сможет побороться за победу в Лиге Чемпионов...Шахтёра ждёт большой успех.....
    Излишняя ирония с твоей стороны. Специалист он толковый, что доказывает со скромным по итальянским меркам Сассуоло. Под структуру Шахтера он хорошо подходит
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 23.04.2021 18:59
    +1
    Зачем Каштру увольнять? Отличный тренер, которого незаслуженно лишили звания "Тренер года". Под него купили много игроков, которых итальянец непонятно как будет использовать. Новый Шахтёр будет строиться не один год.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 23.04.2021 18:56
    +1
    Тут і Моуріньо з Клоппом не поможуть, якщо не буде реального підсилення головної команди.
    Ссылка
    dazo51
    online
      dazo51, 23.04.2021 19:39
    0
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Супер
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 23.04.2021 19:39
    0
    пока будет продолжаться философия "красивой игры" и бразильской диаспоры ничего не изменится.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:14
    0
    funcat, 23.04.2021 18:44
    ... а на обратном пути не забудут взять ... первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! ты что не веришь?
    Ссылка
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