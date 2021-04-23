Де Дзерби в шаге от подписания контракта с Шахтером – Tuttosport

Главный тренер итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, похоже, готов сменить Луиша Каштру на посту наставника «Шахтера», начиная со следующего сезона.

В настоящий момент Де Дзерби очень близок к тому, чтобы согласовать все детали контракта с «горняками».

В стане «Шахтера» назначение Де Дзерби лоббирует директор по футболу Дарио Срна, который прекрасно знает наставника по выступлениям в Серии А. Также хорошо о коуче «Сассуоло» отзывается главный селекционер «горняков» Жозе Боту.

Помочь ускорить сделку может и помощник Дарио Срны в «Шахтере» Карло Николини, который, как и Де Дзерби, является уроженцем Брешиа, и имеет давние приятельские отношения с нынешним коучем «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов подписать с Де Дзерби 2-летний контракт.

Нынешний же наставник «горняков» Луиш Каштру после ухода из украинского клуба имеет вариант продолжения карьеры в Катаре.