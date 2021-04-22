Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре - источник

Португальский специалист уже получил предложение из азиатского региона

  • 22.04.2021 08:47
  • 3269 просмотров
  • 12 комментариев
Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре - источник
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

59-летний португальский специалист Луиш Каштру по завершении сезона с высокой долей вероятности оставит пост главного тренера «Шахтера».

Контракт Каштру с «горняками» истекает, а новая сделка подписана, скорее всего, не будет, так как донецкий клуб ведет интенсивные переговоры с коучем «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

В свою очередь, Луиш Каштру уже получил предложение из Катара, и может после ухода из «Шахтера» возглавить один из тамошних клубов, где к услугам португальца проявляют большой интерес.

Наиболее яркими достижениями Каштру за двухлетний период работы с «Шахтером» является прошлогоднее чемпионство с отрывом в 23 очка от второго места в Украине, а также выход в полуфинал Лиги Европы-2019/20.

ШЕВЧУК: «После Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну»

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Источник — Maisfutebol

(7 голосов)

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Комментарии
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:43
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:39
    Просто мы увидим готов ли Шахтер к покупке где то 3-5 футболистов под де дзерби.
    У невио скала играла солянка.
    Короче Интересно будет.
    конечно готов... да, будет интересно, согласен
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 09:39
    0
    ENJOY, 22.04.2021 09:36
    срна когда-нибудь будет обязательно.. ну а пока хотелось бы Дзерби
    Просто мы увидим готов ли Шахтер к покупке где то 3-5 футболистов под де дзерби.
    У невио скала играла солянка.
    Короче Интересно будет.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:36
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:35
    Мне интересно Де дзерби и бразильцы.
    Если правда.
    Хотя я опять думаю что будет срна
    срна когда-нибудь будет обязательно.. ну а пока хотелось бы Дзерби
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.04.2021 09:36
    0
    Наиболее яркими достижениями Каштру за ...является... чемпионство с отрывом в 23 очка от второго места...（с）
    --------------
    то скорее всего достижение Хацкевича
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:36
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:27
    Продам шкаф
    ааааа... та ну, я вообще внимание на эту хрень не обращаю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 09:35
    -1
    Мне интересно Де дзерби и бразильцы.
    Если правда.
    Хотя я опять думаю что будет срна
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 09:34
    0
    ENJOY, 22.04.2021 09:30
    славянский?!
    Та блин эти озобоченные люди или боты надоели
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:30
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:27
    Продам шкаф
    славянский?!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:30
    +1
    то что покинет, это сто%
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 09:27
    +1
    Продам шкаф
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 22.04.2021 09:22
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=VEnV6S3jnTE Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялту...
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    artur2x2zr
      artur2x2zr, 22.04.2021 09:08
    -3
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    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:30
    +1
    то что покинет, это сто%
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 09:27
    +1
    Продам шкаф
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:43
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:39
    Просто мы увидим готов ли Шахтер к покупке где то 3-5 футболистов под де дзерби.
    У невио скала играла солянка.
    Короче Интересно будет.
    конечно готов... да, будет интересно, согласен
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 09:39
    0
    ENJOY, 22.04.2021 09:36
    срна когда-нибудь будет обязательно.. ну а пока хотелось бы Дзерби
    Просто мы увидим готов ли Шахтер к покупке где то 3-5 футболистов под де дзерби.
    У невио скала играла солянка.
    Короче Интересно будет.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:36
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:35
    Мне интересно Де дзерби и бразильцы.
    Если правда.
    Хотя я опять думаю что будет срна
    срна когда-нибудь будет обязательно.. ну а пока хотелось бы Дзерби
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.04.2021 09:36
    0
    Наиболее яркими достижениями Каштру за ...является... чемпионство с отрывом в 23 очка от второго места...（с）
    --------------
    то скорее всего достижение Хацкевича
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:36
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:27
    Продам шкаф
    ааааа... та ну, я вообще внимание на эту хрень не обращаю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.04.2021 09:34
    0
    ENJOY, 22.04.2021 09:30
    славянский?!
    Та блин эти озобоченные люди или боты надоели
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.04.2021 09:30
    0
    Trasher311987, 22.04.2021 09:27
    Продам шкаф
    славянский?!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 22.04.2021 09:22
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=VEnV6S3jnTE Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялту...
    Ссылка
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