Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре - источник

59-летний португальский специалист Луиш Каштру по завершении сезона с высокой долей вероятности оставит пост главного тренера «Шахтера».
Контракт Каштру с «горняками» истекает, а новая сделка подписана, скорее всего, не будет, так как донецкий клуб ведет интенсивные переговоры с коучем «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
В свою очередь, Луиш Каштру уже получил предложение из Катара, и может после ухода из «Шахтера» возглавить один из тамошних клубов, где к услугам португальца проявляют большой интерес.
Наиболее яркими достижениями Каштру за двухлетний период работы с «Шахтером» является прошлогоднее чемпионство с отрывом в 23 очка от второго места в Украине, а также выход в полуфинал Лиги Европы-2019/20.
ШЕВЧУК: «После Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну»
Источник — Maisfutebol
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У невио скала играла солянка.
Короче Интересно будет.
У невио скала играла солянка.
Короче Интересно будет.
Если правда.
Хотя я опять думаю что будет срна
--------------
то скорее всего достижение Хацкевича
Если правда.
Хотя я опять думаю что будет срна
У невио скала играла солянка.
Короче Интересно будет.
У невио скала играла солянка.
Короче Интересно будет.
Если правда.
Хотя я опять думаю что будет срна
--------------
то скорее всего достижение Хацкевича
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