ШЕВЧУК: «После Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну»

Бывший защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «горняков» от «Динамо» (0:1) в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы всегда отмечаем, что «Шахтер» очень быстро и яростно начинает матчи. В этом случае, «Шахтер» был агрессивен первые 15-20 минут, но создал только один момент. Было ожидаемо, что у «Динамо» будет низкий и средний блок, что «Динамо» будет низко обороняться, закрывать пространство и рассчитывать на быстрые контратаки. После 20-й минуты Киев перехватил инициативу. «Шахтеру» в этом матче больше нужна была победа. Это последний шанс.

Я честно скажу, что за всю историю я никогда не видел такого слабого и безвольного «Шахтера». Самый безвольный «Шахтер» был в этот вечер. Никакого стыка, никакой зарубы. Степаненко был жесткий, но не всегда, и Дентиньо вышел, в пару стыков пошел, чтобы была какая-то злость, какое-то дерби. Просто проиграли и все. Это ненормально. Я считаю, что после поражения от «Агробизнеса» нужно было убирать Каштру и поставить Срну. Дать возможность, а вдруг бы получилось? Уже сам офис не верил, что они могут догнать «Динамо». А как могут верить игроки, если офис не верит?», - сказал Шевчук.