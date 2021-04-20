ШЕВЧУК: «После Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну»

Специалист – о поражении «горняков» от «Динамо»

  • 20.04.2021 09:23
  • 1923 просмотра
  • 10 комментариев
ШЕВЧУК: «После Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «горняков» от «Динамо» (0:1) в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы всегда отмечаем, что «Шахтер» очень быстро и яростно начинает матчи. В этом случае, «Шахтер» был агрессивен первые 15-20 минут, но создал только один момент. Было ожидаемо, что у «Динамо» будет низкий и средний блок, что «Динамо» будет низко обороняться, закрывать пространство и рассчитывать на быстрые контратаки. После 20-й минуты Киев перехватил инициативу. «Шахтеру» в этом матче больше нужна была победа. Это последний шанс.

Я честно скажу, что за всю историю я никогда не видел такого слабого и безвольного «Шахтера». Самый безвольный «Шахтер» был в этот вечер. Никакого стыка, никакой зарубы. Степаненко был жесткий, но не всегда, и Дентиньо вышел, в пару стыков пошел, чтобы была какая-то злость, какое-то дерби. Просто проиграли и все. Это ненормально. Я считаю, что после поражения от «Агробизнеса» нужно было убирать Каштру и поставить Срну. Дать возможность, а вдруг бы получилось? Уже сам офис не верил, что они могут догнать «Динамо». А как могут верить игроки, если офис не верит?», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 10:54
    0
    samird, 20.04.2021 10:15
    "Ахметов, наверное, читал Хагакуре" - как же славно я посмеялся, юный падаван )))
    Тем не менее он поступает именно так.
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    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 20.04.2021 10:32
    -1
    кротовские колхозники правят получается что всё что творится у кротов затеял наркоман срака???
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    samird
    online
      samird, 20.04.2021 10:15
    0
    Саша Яковенко, 20.04.2021 09:53
    Тут я с Шевчуком не соглашусь.
    Ахметов, наверное, читал Хагакуре .
    Там есть статья об увольнении подчинённого.
    Написанная не в стиле рекомендации, а в стиле размышления.
    Не всё измеряется спортивными результатами.
    "Ахметов, наверное, читал Хагакуре" - как же славно я посмеялся, юный падаван )))
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 09:53
    0
    Тут я с Шевчуком не соглашусь.
    Ахметов, наверное, читал Хагакуре .
    Там есть статья об увольнении подчинённого.
    Написанная не в стиле рекомендации, а в стиле размышления.
    Не всё измеряется спортивными результатами.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 09:36
    +5
    А чего Сыруну, лучше сразу дворника Ни одного дня чувак не тренировал даже детей. Ох он им натренирует
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 09:34
    0
    чужие грабли - история про динамовские сердца - ничему не учат. обязательно надо наступать на свои？
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.04.2021 09:33
    +3
    Ага поставьте. Срна обоср....тся.
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 09:28
    -2
    ага, а то Реал проиграл в кубке колхозу, и сразу СуперЛигу начал создавать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.04.2021 09:25
    +5
    Срна радостно потирает потные ладошки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 09:22
    +5
    Да надо было, Славик, чисто поржать
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 09:36
    +5
    А чего Сыруну, лучше сразу дворника Ни одного дня чувак не тренировал даже детей. Ох он им натренирует
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.04.2021 09:25
    +5
    Срна радостно потирает потные ладошки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 09:22
    +5
    Да надо было, Славик, чисто поржать
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.04.2021 09:33
    +3
    Ага поставьте. Срна обоср....тся.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 10:54
    0
    samird, 20.04.2021 10:15
    "Ахметов, наверное, читал Хагакуре" - как же славно я посмеялся, юный падаван )))
    Тем не менее он поступает именно так.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.04.2021 10:15
    0
    Саша Яковенко, 20.04.2021 09:53
    Тут я с Шевчуком не соглашусь.
    Ахметов, наверное, читал Хагакуре .
    Там есть статья об увольнении подчинённого.
    Написанная не в стиле рекомендации, а в стиле размышления.
    Не всё измеряется спортивными результатами.
    "Ахметов, наверное, читал Хагакуре" - как же славно я посмеялся, юный падаван )))
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 09:53
    0
    Тут я с Шевчуком не соглашусь.
    Ахметов, наверное, читал Хагакуре .
    Там есть статья об увольнении подчинённого.
    Написанная не в стиле рекомендации, а в стиле размышления.
    Не всё измеряется спортивными результатами.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 09:34
    0
    чужие грабли - история про динамовские сердца - ничему не учат. обязательно надо наступать на свои？
    Ссылка
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