Почти чемпионы. Динамо с минимальным счетом обыграло Шахтер

Всем хорошо известно, что матчи двух лучших команд страны всегда ожидаются с большим интересом, несмотря на то, какая между ними на данный момент разница в очках. Так было в конце прошлого сезона, когда «Шахтер» и «Динамо» играли при «плюс 17» в пользу горняков. Тоже самое предвкушалось и сегодня, но теперь уже при преимуществе киевлян «плюс 7». Ведь и для футболистов, и для тренеров, а, главное, для болельщиков очень важно определить кто сильнее именно сейчас непосредственно в этой игре.
По разным причинам Луиш Каштру и Мирча Луческу не смогли задействовать всех футболистов, входящих в основную обойму. У «Шахтера» в нынешнем сезоне мы уже не увидим из-за травм Исмаили и Коноплянку, не нашлось место в заявке Алану Патрику и Корниенко. А многолетний лидер атак Тайсон на днях завершил игровую карьеру в донецком клубе и отправился домой в Бразилию. Что касается динамовцев, то у них отсутствовал капитан команды Сидорчук, находящийся в последнее время в отличной форме, но отбывавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. На скамейке запасных остался еще не совсем готовый к большим нагрузкам Цыганков. Тем не менее, стартовые составы соперников получились достаточно боевыми и об одном лишь можно было пожалеть, что нет зрителей на трибунах НСК «Олимпийский».
Начало поединка получилось довольно зрелищным. Уже на третьей минуте Манор Соломон, оказавшийся слева в штрафной площади динамовцев, опасно пробил с острого угла, но чуть выше ворот. Тут же последовал ответный контрвыпад, на острие которой оказался Беседин. Он бил с близкого расстояния, однако Трубин мяч парировал. Впрочем, арбитр матча Екатерина Монзуль в этом эпизоде зафиксировала офсайд.
Далее игра проходила с небольшим территориальным преимуществом номинальных хозяев поля, а «Динамо» старалось действовать на контратаках. Вот только до ударов по воротам дело доходило нечасто. Так, на 16-й минуте неожиданно пробил из-за пределов штрафной площади Кривцов, но прямо в руки Бущану. А на 28-й минуте Андриевский с перспективного штрафного направил мяч над перекладиной.
Именно Андриевский вскоре на 32-й минуте стал соавтором пенальти, который был назначен Монзуль за нарушение правил на нем Маркосом Антонио. Судьи, которые отвечали за VAR, внимательно просмотрели этот эпизод и оставили приговор в силе. Де Пена спустя две минуты сильно пробил в левый от себя угол ворот. Трубин прыгнул в тот же угол, но отбить мяч не сумел.
До перерыва больше опасных моментов не возникало и команды отправились отдыхать.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Шахтер» по-прежнему больше владел мячом, но обострить ситуацию у ворот Бущана у них не получалось. Киевляне продолжали делать ставку на быстрые контратаки, которые иногда завершались ударами по воротам. К примеру, на 52-й минуте Миколенко с «нерабочей» правой ноги направил мяч чуть мимо цели.
Интересный факт. Только на 60-й минуте в матче был подан первый угловой удар. Его выполнили динамовцы, но Трубин спокойно забрал мяч в руки. А спустя две минуты после передачи от Караваева с правого фланга Беседин головой пробил по воротам и снова голкипер горняков оказался на месте.
Пытаясь как-то оживить игру своей команды наставник «Шахтера» произвел несколько замен, выпустив на поле Тете, Фернандо, Дентиньо, а чуть позже Судаков. Киевляне ответили тем же и у них появились Родригеш, Шапаренко, Цыганков и Гармаш. Тем не менее, в матче мало что изменилось. Мяч в основном пребывал вблизи центра поля, а внимания заслуживали разве что эпизоды с падениями в штрафных площадках Мораеса и Буяльского. Но Монзуль в этих случаях нарушения правил не определила.
Вот таким малоинтересным и с минимальным количеством опасных моментов получился матч лидеров украинской Премьер-Лиги. «Динамо» выиграло 1:0 и теперь уже вряд ли что помешает киевлянам завоевать в нынешнем сезоне золотые медали.
Украинская Премьер-лига. 22 тур.
«Шахтер» – «Динамо» – 0:1
Де Пена (34, пенальти)
Матвиенко (25), Бондарь (27), Майкон (41), Кривцов (91) – Кендзера (31), Буяльский (65)
«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон (Судаков, 82), М.Антонио (Тете, 46), Марлос (Дентиньо, 71), Соломон (Фернандо, 64), Мораес
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзёра, Шепелев, Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Де Пена (Родригеш, 71), Караваев (Цыганков, 74), Беседин
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
НСК «Олимпийский» (Киев)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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ему там новую секретаршу подберут
ему там новую секретаршу подберут
Просто никакие против грамотно выстроенной обороны.
И не сказать, что Динамо в автобус играло. Нет. Выпады были намного острее чем у кротовни.
Каштру походу может уже на завтра билет в Португалию брать.
Ну и конечно без совиного ветерана кротов они никакие. Какой бы ни был тайсон, но без него кроты вообще нолячие.
И кто говорил про какое то преимущество в технике игроков кротов над Динамо?
Вот в упор не увидел ни одной толковой обводки, финтов.
Тупо сьедали их игроки Динамо
Пригнули в два раза выше своей головы в этом сезоне.
Это чемпионство отметят и опять на 4 года забудут о нем)
А главное, что теперь дк должно тянуть Украину в коэфах в группе ЛЧ)
теперь два месяца за этим забавным скулежом поклонников мариупольского колхоза наблюдать
Пригнули в два раза выше своей головы в этом сезоне.
Это чемпионство отметят и опять на 4 года забудут о нем)
А главное, что теперь дк должно тянуть Украину в коэфах в группе ЛЧ)
Ждем усиление и сл. евокубковый год, надеюсь более интересно сыграем.
Луческу таки сделал шахту с первой попытки - удивительно.
Вбили таки последний гвоздь в сезон шатра. Но зато они 2 раза обыграли реал)
это конечно не отменяет того, что кроты нихера не придумали, а им надо было выигрывать, но какой класс - если целый один гол - это привоз чужого игрока?
дк с чемпионством, но о классе - это смешно
Лучший футбольный клуб страны - Киевское Динамо , абсолютно заслужено подтвердило свои чемпионские амбиции!
Эта шахматная партия полностью за столичным клубом !
Динамо чемпион!!
Все видели лицо Денисова?
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