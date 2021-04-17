Почти чемпионы. Динамо с минимальным счетом обыграло Шахтер

Всем хорошо известно, что матчи двух лучших команд страны всегда ожидаются с большим интересом, несмотря на то, какая между ними на данный момент разница в очках. Так было в конце прошлого сезона, когда «Шахтер» и «Динамо» играли при «плюс 17» в пользу горняков. Тоже самое предвкушалось и сегодня, но теперь уже при преимуществе киевлян «плюс 7». Ведь и для футболистов, и для тренеров, а, главное, для болельщиков очень важно определить кто сильнее именно сейчас непосредственно в этой игре.

По разным причинам Луиш Каштру и Мирча Луческу не смогли задействовать всех футболистов, входящих в основную обойму. У «Шахтера» в нынешнем сезоне мы уже не увидим из-за травм Исмаили и Коноплянку, не нашлось место в заявке Алану Патрику и Корниенко. А многолетний лидер атак Тайсон на днях завершил игровую карьеру в донецком клубе и отправился домой в Бразилию. Что касается динамовцев, то у них отсутствовал капитан команды Сидорчук, находящийся в последнее время в отличной форме, но отбывавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. На скамейке запасных остался еще не совсем готовый к большим нагрузкам Цыганков. Тем не менее, стартовые составы соперников получились достаточно боевыми и об одном лишь можно было пожалеть, что нет зрителей на трибунах НСК «Олимпийский».

Начало поединка получилось довольно зрелищным. Уже на третьей минуте Манор Соломон, оказавшийся слева в штрафной площади динамовцев, опасно пробил с острого угла, но чуть выше ворот. Тут же последовал ответный контрвыпад, на острие которой оказался Беседин. Он бил с близкого расстояния, однако Трубин мяч парировал. Впрочем, арбитр матча Екатерина Монзуль в этом эпизоде зафиксировала офсайд.

Далее игра проходила с небольшим территориальным преимуществом номинальных хозяев поля, а «Динамо» старалось действовать на контратаках. Вот только до ударов по воротам дело доходило нечасто. Так, на 16-й минуте неожиданно пробил из-за пределов штрафной площади Кривцов, но прямо в руки Бущану. А на 28-й минуте Андриевский с перспективного штрафного направил мяч над перекладиной.

Именно Андриевский вскоре на 32-й минуте стал соавтором пенальти, который был назначен Монзуль за нарушение правил на нем Маркосом Антонио. Судьи, которые отвечали за VAR, внимательно просмотрели этот эпизод и оставили приговор в силе. Де Пена спустя две минуты сильно пробил в левый от себя угол ворот. Трубин прыгнул в тот же угол, но отбить мяч не сумел.

До перерыва больше опасных моментов не возникало и команды отправились отдыхать.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Шахтер» по-прежнему больше владел мячом, но обострить ситуацию у ворот Бущана у них не получалось. Киевляне продолжали делать ставку на быстрые контратаки, которые иногда завершались ударами по воротам. К примеру, на 52-й минуте Миколенко с «нерабочей» правой ноги направил мяч чуть мимо цели.

Интересный факт. Только на 60-й минуте в матче был подан первый угловой удар. Его выполнили динамовцы, но Трубин спокойно забрал мяч в руки. А спустя две минуты после передачи от Караваева с правого фланга Беседин головой пробил по воротам и снова голкипер горняков оказался на месте.

Пытаясь как-то оживить игру своей команды наставник «Шахтера» произвел несколько замен, выпустив на поле Тете, Фернандо, Дентиньо, а чуть позже Судаков. Киевляне ответили тем же и у них появились Родригеш, Шапаренко, Цыганков и Гармаш. Тем не менее, в матче мало что изменилось. Мяч в основном пребывал вблизи центра поля, а внимания заслуживали разве что эпизоды с падениями в штрафных площадках Мораеса и Буяльского. Но Монзуль в этих случаях нарушения правил не определила.

Вот таким малоинтересным и с минимальным количеством опасных моментов получился матч лидеров украинской Премьер-Лиги. «Динамо» выиграло 1:0 и теперь уже вряд ли что помешает киевлянам завоевать в нынешнем сезоне золотые медали.

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Шахтер» – «Динамо» – 0:1

Де Пена (34, пенальти)

Матвиенко (25), Бондарь (27), Майкон (41), Кривцов (91) – Кендзера (31), Буяльский (65)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон (Судаков, 82), М.Антонио (Тете, 46), Марлос (Дентиньо, 71), Соломон (Фернандо, 64), Мораес

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзёра, Шепелев, Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Де Пена (Родригеш, 71), Караваев (Цыганков, 74), Беседин

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА