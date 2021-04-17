22-й тур
Шахтер Донецк
0 : 1
Динамо Киев
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Почти чемпионы. Динамо с минимальным счетом обыграло Шахтер

Киевляне уже в следующем туре могут оформить завоевание чемпионского титула

  • 17.04.2021 21:20
  • 11856 просмотров
  • 127 комментариев
Почти чемпионы. Динамо с минимальным счетом обыграло Шахтер
© twitter.com/DynamoKyiv

Всем хорошо известно, что матчи двух лучших команд страны всегда ожидаются с большим интересом, несмотря на то, какая между ними на данный момент разница в очках. Так было в конце прошлого сезона, когда «Шахтер» и «Динамо» играли при «плюс 17» в пользу горняков. Тоже самое предвкушалось и сегодня, но теперь уже при преимуществе киевлян «плюс 7». Ведь и для футболистов, и для тренеров, а, главное, для болельщиков очень важно определить кто сильнее именно сейчас непосредственно в этой игре.

По разным причинам Луиш Каштру и Мирча Луческу не смогли задействовать всех футболистов, входящих в основную обойму. У «Шахтера» в нынешнем сезоне мы уже не увидим из-за травм Исмаили и Коноплянку, не нашлось место в заявке Алану Патрику и Корниенко. А многолетний лидер атак Тайсон на днях завершил игровую карьеру в донецком клубе и отправился домой в Бразилию. Что касается динамовцев, то у них отсутствовал капитан команды Сидорчук, находящийся в последнее время в отличной форме, но отбывавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. На скамейке запасных остался еще не совсем готовый к большим нагрузкам Цыганков. Тем не менее, стартовые составы соперников получились достаточно боевыми и об одном лишь можно было пожалеть, что нет зрителей на трибунах НСК «Олимпийский». 

Начало поединка получилось довольно зрелищным. Уже на третьей минуте Манор Соломон, оказавшийся слева в штрафной площади динамовцев, опасно пробил с острого угла, но чуть выше ворот. Тут же последовал ответный контрвыпад, на острие которой оказался Беседин. Он бил с близкого расстояния, однако Трубин мяч парировал. Впрочем, арбитр матча Екатерина Монзуль в этом эпизоде зафиксировала офсайд.

Далее игра проходила с небольшим территориальным преимуществом номинальных хозяев поля, а «Динамо» старалось действовать на контратаках. Вот только до ударов по воротам дело доходило нечасто. Так, на 16-й минуте неожиданно пробил из-за пределов штрафной площади Кривцов, но прямо в руки Бущану. А на 28-й минуте Андриевский с перспективного штрафного направил мяч над перекладиной.    

Именно Андриевский вскоре на 32-й минуте стал соавтором пенальти, который был назначен Монзуль за нарушение правил на нем Маркосом Антонио. Судьи, которые отвечали за VAR, внимательно просмотрели этот эпизод и оставили приговор в силе. Де Пена спустя две минуты сильно пробил в левый от себя угол ворот. Трубин прыгнул в тот же угол, но отбить мяч не сумел. 

До перерыва больше опасных моментов не возникало и команды отправились отдыхать. 

Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Шахтер» по-прежнему больше владел мячом, но обострить ситуацию у ворот Бущана у них не получалось. Киевляне продолжали делать ставку на быстрые контратаки, которые иногда завершались ударами по воротам. К примеру, на 52-й минуте Миколенко с «нерабочей» правой ноги направил мяч чуть мимо цели. 

Интересный факт. Только на 60-й минуте в матче был подан первый угловой удар. Его выполнили динамовцы, но Трубин спокойно забрал мяч в руки. А спустя две минуты после передачи от Караваева с правого фланга Беседин головой пробил по воротам и снова голкипер горняков оказался на месте. 

Пытаясь как-то оживить игру своей команды наставник «Шахтера» произвел несколько замен, выпустив на поле Тете, Фернандо, Дентиньо, а чуть позже Судаков. Киевляне ответили тем же и у них появились Родригеш, Шапаренко, Цыганков и Гармаш. Тем не менее, в матче мало что изменилось. Мяч в основном пребывал вблизи центра поля, а внимания заслуживали разве что эпизоды с падениями в штрафных площадках Мораеса и Буяльского. Но Монзуль в этих случаях нарушения правил не определила. 

Вот таким малоинтересным и с минимальным количеством опасных моментов получился матч лидеров украинской Премьер-Лиги. «Динамо» выиграло 1:0 и теперь уже вряд ли что помешает киевлянам завоевать в нынешнем сезоне золотые медали.  

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Шахтер» – «Динамо» – 0:1

Де Пена (34, пенальти)

Матвиенко (25), Бондарь (27), Майкон (41), Кривцов (91) – Кендзера (31), Буяльский (65)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон (Судаков, 82), М.Антонио (Тете, 46), Марлос (Дентиньо, 71), Соломон (Фернандо, 64), Мораес

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзёра, Шепелев, Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Де Пена (Родригеш, 71), Караваев (Цыганков, 74), Беседин

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 17.04.2021 21:54
    0
    Тут, як на мене, такі дивні "+" і такі дивні "-"... Мабуть, і мене зараз будуть мінусувати, але все ж... Моє переконання таке, що "Динамо" абсолютно не краще за минулорічне, але просто жахливо відіграв "Шахтар". І саме завядки цьому "Динамо" чемпіон, а не через класну гру "Динамо". Як і раніше, і це вже роками, креативити в "Динамо" нема кому. В нападі - шалений капєц. Може кого й радує така "чемпіонська" гра, але згадую я останні десь три-чотири євросезони з найслабшими групами в ЛЄ, з вимученими проходами угорців... Та вона й сьогодні була ніяка - фактчино без атаки і вся гра на своїй половині поля. Скажіть, є передумови, що буде краще? За рахунок кого і чого? Про "Шахтар" зараз не говорю - вони заслужено "про..ли" все, а все ж клас гравців у них на два порядки вищий. Чому вони перестали грати - загадка. Цього "Динамо" вистачило для чемпіонства, але ж кому вирішувати завдання в Європі? Ви розумієте, що дай заміть угорців в четвертий кошик когось із Австрії чи Туреччини - і може бути туго?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 21:53
    0
    .МАks7777., 17.04.2021 21:52
    можно дресне кипрскоой раз в пять лет и дать выиграть чемпионат и раз в шесть игр выиграть в матче одном в чемпионате ,а то с голоду сдохххххнут дреснявые !!!!Не Дынааммоо выиграло чемпионаттв этом сезоне, а шахтер проиграл чемпионат раслабился после +23 !!!Станем сильней с нового сезона ,и теперь будете раз в 10 лет выигрывать чемпионат дреснявые ,а не раз в пять лет !! А теперь радуйтесь дреснявые раз в пять лет
    с очка слезло
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 17.04.2021 21:53
    0
    funnycat, 17.04.2021 21:51
    ну так пусть домой , в родной шахтер возвращается
    ему там новую секретаршу подберут
    Фонсека хоть играл по наработкам Румына
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 17.04.2021 21:53
    0
    Центр защиты у Динамо сейчас очень крутой
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 21:53
    +2
    бомжи--жду рассказов о не заслуженном 2 месте--зорьку вы не обыграли ни разу
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 17.04.2021 21:53
    0
    Дмитрий Подвысоцкий, 17.04.2021 21:48
    Даже не знаю, что сказать. Любимый клуб победил, но не было накала как в игре с Зарёй или Александрией. Состав вышел вообще оборонный, Шапа и Родригес вышли добивать уставший Шахтер. Жаль конечно, что Шахтер скатился до такого уровня, что их даже с Десной сравнить сложно. Пусть меняют тренера, дальше только хуже. Динамо желаю выиграть у Ингульца и поставить жирную точку в чемпионате.
    У меня схожие ощущения
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    .МАks7777.
    online
      .МАks7777., 17.04.2021 21:52
    -4
    можно дресне кипрскоой раз в пять лет и дать выиграть чемпионат и раз в шесть игр выиграть в матче одном в чемпионате ,а то с голоду сдохххххнут дреснявые !!!!Не Дынааммоо выиграло чемпионаттв этом сезоне, а шахтер проиграл чемпионат раслабился после +23 !!!Станем сильней с нового сезона ,и теперь будете раз в 10 лет выигрывать чемпионат дреснявые ,а не раз в пять лет !! А теперь радуйтесь дреснявые раз в пять лет
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 17.04.2021 21:52
    0
    SandroKing, 17.04.2021 21:45
    Эх, Лучеку слезу пустил в интервью. Вспомнил какой Шахтер был при нем и сейчас.
    Так он сделал тот Шахтер, которым он был.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 21:51
    0
    Дмитрий Подвысоцкий, 17.04.2021 21:50
    Фонсека в Роме тоже не блещет...
    ну так пусть домой , в родной шахтер возвращается
    ему там новую секретаршу подберут
    Ссылка
    Дмитрий Анисимов
    online
      Дмитрий Анисимов, 17.04.2021 21:51
    +2
    Какой же обосцанный сахтьол в этом году.
    Просто никакие против грамотно выстроенной обороны.
    И не сказать, что Динамо в автобус играло. Нет. Выпады были намного острее чем у кротовни.
    Каштру походу может уже на завтра билет в Португалию брать.
    Ну и конечно без совиного ветерана кротов они никакие. Какой бы ни был тайсон, но без него кроты вообще нолячие.
    И кто говорил про какое то преимущество в технике игроков кротов над Динамо?
    Вот в упор не увидел ни одной толковой обводки, финтов.
    Тупо сьедали их игроки Динамо
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 17.04.2021 21:50
    +1
    Кто бы мог подумать, что лучшими судьями станут бабы?
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 17.04.2021 21:50
    +2
    funnycat, 17.04.2021 21:49
    да , пусть меняют, фонсеку или сырну берут !
    Фонсека в Роме тоже не блещет...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.04.2021 21:50
    +3
    Каштру теперь точно уволят.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 17.04.2021 21:50
    +4
    Динамо с золотом. Копанка в этом году превзошла сами себя. 3 раза из 4 Динамо отдалась, в кубке клубу 1 лиги слили, минус 10.
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 17.04.2021 21:49
    0
    Кротята позор позор Заря лучше
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 21:49
    +1
    Дмитрий Подвысоцкий, 17.04.2021 21:48
    Даже не знаю, что сказать. Любимый клуб победил, но не было накала как в игре с Зарёй или Александрией. Состав вышел вообще оборонный, Шапа и Родригес вышли добивать уставший Шахтер. Жаль конечно, что Шахтер скатился до такого уровня, что их даже с Десной сравнить сложно. Пусть меняют тренера, дальше только хуже. Динамо желаю выиграть у Ингульца и поставить жирную точку в чемпионате.
    да , пусть меняют, фонсеку или сырну берут !
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 21:49
    +6
    Вадим Максимов, 17.04.2021 21:44
    Деревянные метали можно начинать вытачивать.
    Пригнули в два раза выше своей головы в этом сезоне.
    Это чемпионство отметят и опять на 4 года забудут о нем)
    А главное, что теперь дк должно тянуть Украину в коэфах в группе ЛЧ)
    как какая смешная горящая жопа
    теперь два месяца за этим забавным скулежом поклонников мариупольского колхоза наблюдать
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 17.04.2021 21:48
    +7
    Даже не знаю, что сказать. Любимый клуб победил, но не было накала как в игре с Зарёй или Александрией. Состав вышел вообще оборонный, Шапа и Родригес вышли добивать уставший Шахтер. Жаль конечно, что Шахтер скатился до такого уровня, что их даже с Десной сравнить сложно. Пусть меняют тренера, дальше только хуже. Динамо желаю выиграть у Ингульца и поставить жирную точку в чемпионате.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 17.04.2021 21:48
    +7
    У Луческу есть системность. Именно за счет нее он дает результат на длинной дистанции.
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 17.04.2021 21:47
    -1
    Вадим Максимов, 17.04.2021 21:44
    Деревянные метали можно начинать вытачивать.
    Пригнули в два раза выше своей головы в этом сезоне.
    Это чемпионство отметят и опять на 4 года забудут о нем)
    А главное, что теперь дк должно тянуть Украину в коэфах в группе ЛЧ)
    А но так и будет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 21:22
    +25
    Всех с победой, сезон удался относительно, так что не зря так подгорало от назначения румына у них, который смог немного наладить механизм ДК, при чем даже без трансферов.
    Ждем усиление и сл. евокубковый год, надеюсь более интересно сыграем.
    Луческу таки сделал шахту с первой попытки - удивительно.
    Вбили таки последний гвоздь в сезон шатра. Но зато они 2 раза обыграли реал)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 17.04.2021 21:22
    +23
    Оле, оле, оле, оле! Динамо Киев- чемпион!
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
      Dzunkiv1, 17.04.2021 21:22
    +22
    С победой ЧЕМПИОНЫ!!!!
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 17.04.2021 21:28
    +21
    Футбольна імпотенція у виконанні Шахтаря. Динамо і Луческу з чемпіонстом!
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 17.04.2021 21:36
    +20
    Всех адекватных болельщиков ДИНАМО поздравляю с заслуженной победой и с практически чемпионством в сезоне 2020-21. Луческу по-прежнему супер тренер, а Палкин пусть наводит порядок в клубе, иначе его самого придётся упорядочить. Об игре ШАХТЁРА говорить нечего - её сейчас нет, как и нет самой команды, есть только набор игроков. Очень надеюсь, что новый тренер сможет создать новый ШАХТЁР, за который не будет стыдно. Всем удачи и болеем за красивый футбол!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 21:28
    +19
    Где Петушара777, где? Динамо Киев сегодня и близко не подпустило к воротам кротов. Какое рвать? там уснуть можно было. С победой ДК!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.04.2021 21:25
    +19
    Спасибо Деду за Победу !
    Ссылка
    cotbus
    online
      cotbus, 17.04.2021 21:24
    +19
    ДК грамотно построило игру и победило заслуженно
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 17.04.2021 21:27
    +18
    Динамо - Чемпион!
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 17.04.2021 21:28
    +17
    Pavel Yakimovich, 17.04.2021 21:26
    "победа на классе" заключается в тупости маркоса антонио, банально привезшего пеналь
    это конечно не отменяет того, что кроты нихера не придумали, а им надо было выигрывать, но какой класс - если целый один гол - это привоз чужого игрока?
    дк с чемпионством, но о классе - это смешно
    Малыш , КЛАСС это не 15-0 , это когда ты выходишь против соперника и НЕ НАПРЯГАЯСЬ получаешь желаемый результат ! Класс это когда ты победил своего соперника еще до выхода на поле , в раздевалке ! Класс это когда в конце матча футболки сухие как у половины Динамовцев !
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 21:27
    +17
    С победой друзья !
    Лучший футбольный клуб страны - Киевское Динамо , абсолютно заслужено подтвердило свои чемпионские амбиции!
    Эта шахматная партия полностью за столичным клубом !
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 17.04.2021 21:23
    +17
    Кто-то еще хочет что-то вякнуть про "картонное чемпионство"? Динамо - с победой, надо в следующем туре оформлять чемпионство уже официально!
    Ссылка
    Landertinger
      Landertinger, 17.04.2021 21:23
    +16
    Динамо - Чемпіон
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.04.2021 21:29
    +15
    Луческу посміхався як цар
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 17.04.2021 21:22
    +15
    СОСАТЬ КРОТЫ СОСАТЬ С ПРОГЛОТОМ! Динамо Чемпион! Браво Динамо браво самая лучшая и самая титулованная команда Украины!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 17.04.2021 21:27
    +14
    Что и требовалось доказать. Динамо чемпион.
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
      Dzunkiv1, 17.04.2021 21:23
    +14
    Луч хит этого сезона!
    Ссылка
    Александр Певчий
    online
      Александр Певчий, 17.04.2021 21:34
    +13
    Поздравляю болельщиков Динамо! Киевляне сегодня по игре выглядели сильнее. И я не знаю, сдал ли Шахтер в этом сезоне или Динамо начало выходить из пике. Но в любом случае киевляне справедливо опережают горняков. Все честно, все справедливо.
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 17.04.2021 21:31
    +13
    С победой!!!
    Динамо чемпион!!
    Все видели лицо Денисова?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 21:30
    +13
    Что на это скажет УЛЬТРАС ДИНАМО? ВСЁ ПЛОХО? Гоевей Луческу?
    Ссылка
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