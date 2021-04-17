Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ни о какой мести Шахтеру не может быть и речи»

Пресс-конференция наставника «Динамо» после победы в матче УПЛ

  • 17.04.2021 22:37
  • 5004 просмотра
  • 24 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ни о какой мести Шахтеру не может быть и речи»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Шахтером» в матче УПЛ. Теперь киевляне опережают соперника на 10 очков за 4 тура до конца.

- Считаете ли вы, что после сегодняшнего результата вам удалась месть «Шахтеру» за расставание в 2016 году?

- Мне было сложно за столь короткий период организовать игру «Динамо» и добиться результата. Но мы это сделали. С точки зрения человеческого отношения к «Шахтеру» мне тяжело, ни о какой мести не может быть и речи. Но я хотел бы сказать несколько слов о сегодняшнем матче.

Не было зрелищной игры, было противостояние двух сильных соперников, которые решали свои задачи, и у каждого было свое оружие в ведении игры. Для нас это был очень важный матч, ведь потеря очков приблизила бы «горняков» к нам в турнирной таблице. Впереди нас ожидают сложные игры на выезде, которые непросто пройти без потерь.

Повторюсь, что сегодня не было зрелища на футбольном поле. Мы хорошо организовали оборону. Из своего тренерского опыта я знаю, что чемпионат выигрывается благодаря организации игры в защите. Есть два метода такой организации. Первый – через хорошую физическую и тактическую подготовку футболистов, хорошее взаимодействие, включающее сохранение дистанции между ними, перекрытие свободных коридоров, выход на игрока, владеющего мячом. Это то, что касается нашей команды.

Второй метод, который я использовал в «Шахтере», – через контроль мяча, когда ты практически не отдаешь его сопернику. У «Шахтера» индивидуально сильные игроки, которые хорошо контролировали мяч. Но мы знали все о них и донесли это до своих игроков. Очень качественно оборонялись и практически не позволили создать моментов у своих ворот. Как тренер, я благодарен своим ребятам за то, что они выполнили все, о чем я их просил в процессе подготовки к игре. Об этом я сказал в раздевалке.

- Через четыре дня «Динамо» предстоит сыграть в полуфинале Кубка Украины. Как будет строиться подготовка к этому матчу?

- Сегодня я разрешил ребятам порадоваться этой победе. Но завтра утром у нас сбор и начнется тренировочный процесс подготовки к очень сложному матчу. «Агробизнес» – крепкая команда, обыгравшая «Шахтер» в Кубке. Возможно, я сделаю кое-какие замены, чтобы все наши игроки в равной степени участвовали в соревновательном процессе. У меня была индивидуальная беседа с Цыганковым – наверное, самым важным игроком нашей команды, который много пропустил и поэтому вышел по ходу второго тайма.

Естественно, сегодня сказалась и отсутствие Сидорчука. Но пара центральных полузащитников Андриевский-Шепелев хорошо играли против «Барселоны» и против БАТЕ на зимних сборах. Они отлично понимают, дополняют и страхуют друг друга. Поэтому я выбрал эту пару на сегодняшнюю игру и считаю, что не ошибся.

Сегодня утром я еще не знал, кто сыграет в центре защиты, потому что Забарный сейчас тренируется в маске, которая не всегда хорошо ложится на лицо. Но я пообщался с Ильей, и он сказал, что может играть. И я рад, что он провел очень хороший матч.

- Первый тайм ваша команда провела более уверенно, а в начале второго тайма казалось, что игроки немного паниковали. Как вы можете это прокомментировать?

- После поздравлений с победой я поблагодарил игроков за игру в обороне и за то, что они меня слушали и как провели этот матч. Но мне не нравилось, как футболисты распоряжались с мячом после отбора. Над этим еще нужно работать. Важность сегодняшней игры оставила отпечаток на выступлении наших игроков. Они очень ждали этой победы, и удерживать первое место всегда сложно.

Мы не можем дойти до бразильской техники в индивидуальном плане, но должны расти в плане командных взаимодействий и осуществления коллективного контроля мяча.

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Источник — ФК Динамо Киев

(22 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 23:21
    0
    funnycat, 17.04.2021 23:09
    Ну и отлично
    Каждый следующий тренер 100 раз подумает , стоит ли идти туда , где тебя сольют при первой же неудаче
    пойдут, сыпят они $ нормально, тем более берут теперь не таких как луч на ходу в то время, а по проще намного
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 17.04.2021 23:20
    0
    funnycat, 17.04.2021 22:44
    насколько же румын своим поведением отличается в ДК и в шд
    в которы раз убеждаюсь, что именно шахтер открывает в людях всю грязь
    Может быть. Но фаны Динамо куда более обезбашенные и неадекватные, чем фаны Шахтёра и это факт.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.04.2021 23:18
    +1
    Я тоже представить не мог, что Луческу в первый же год приведёт Динамо к чемпионству. Но он сделал это! С теми же игроками. Супер тренер!
    Ссылка
    mayjumanji
      mayjumanji, 17.04.2021 23:14
    +1
    bonv, 17.04.2021 22:41
    Луческу каштрував шахту
    я бы сказал, что это сам Каштру каштрував кротов ))
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 23:09
    +3
    Alex86 1, 17.04.2021 23:06
    и не станет уже
    Ну и отлично
    Каждый следующий тренер 100 раз подумает , стоит ли идти туда , где тебя сольют при первой же неудаче
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.04.2021 23:08
    +2
    BaZia, 17.04.2021 22:45
    Кто то бы сказал год назад что в ДК придет Луческу и в первый сезон возьмет чемпионство посмеялся бы и подумал что человек не в себе
    Когда только инфа появилась что луч будет в ДК я рад был очень .. хотя не фан дк или шд
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 23:07
    +3
    В двух словах. А что сможет условный Денисов или Грачев сказать? Даже в чемпионате Мирча выирал. Где еще надо?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 23:06
    +1
    funnycat, 17.04.2021 22:48
    фонсека - это такая себе даша сырна на минималках
    а Каштру - довольно интеллигентный и это еще одна причина почему он до сих пор не стал своим в шахтере
    и не станет уже
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 17.04.2021 23:04
    +5
    Помсти не треба, достатньо просто ввічливо зателефонувати Палкіну і привітати з сріблом
    Ссылка
    ди л
      ди л, 17.04.2021 22:58
    +1
    Большой тренер
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 22:51
    -1
    jwls1914, 17.04.2021 22:51
    Не сложно быть благородным, когда побеждаешь. Румын всегда начинал ныть после поражений. Может, он действительно с годами стал мудрее и изменился - но проверять это надо в условиях более драматичных, нежели сегодняшний матч
    тоже верно .
    Но поводов поныть про судейство у него был вагон и маленькая тележка
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 17.04.2021 22:51
    -3
    funnycat, 17.04.2021 22:49
    я просто в шоке . Сколько всего румын мог договорить, а нет . Сама тактичность .
    Ведь нету на ушах СереЖы Палкина и Русланчика Маразмова которые нашептывают какой еще ушат грязи вылить.
    Хотя и сам румыне не святой
    Не сложно быть благородным, когда побеждаешь. Румын всегда начинал ныть после поражений. Может, он действительно с годами стал мудрее и изменился - но проверять это надо в условиях более драматичных, нежели сегодняшний матч
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 22:49
    +6
    sahka1981, 17.04.2021 22:46
    Полностью согласен, очень точно заметил.
    я просто в шоке . Сколько всего румын мог договорить, а нет . Сама тактичность .
    Ведь нету на ушах СереЖы Палкина и Русланчика Маразмова которые нашептывают какой еще ушат грязи вылить.
    Хотя и сам румыне не святой
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 22:48
    +4
    Alex86 1, 17.04.2021 22:46
    То них "стратегия" такая, у фонсеки тоже начало местами пробиваться подобное потом
    фонсека - это такая себе даша сырна на минималках
    а Каштру - довольно интеллигентный и это еще одна причина почему он до сих пор не стал своим в шахтере
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 17.04.2021 22:46
    +9
    funnycat, 17.04.2021 22:44
    насколько же румын своим поведением отличается в ДК и в шд
    в которы раз убеждаюсь, что именно шахтер открывает в людях всю грязь
    Полностью согласен, очень точно заметил.
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 17.04.2021 22:46
    -9
    funnycat, 17.04.2021 22:44
    насколько же румын своим поведением отличается в ДК и в шд
    в которы раз убеждаюсь, что именно шахтер открывает в людях всю грязь
    Нет, просто ты субъективен и судишь о людях по цвету футболки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 22:46
    +6
    funnycat, 17.04.2021 22:44
    насколько же румын своим поведением отличается в ДК и в шд
    в которы раз убеждаюсь, что именно шахтер открывает в людях всю грязь
    То них "стратегия" такая, у фонсеки тоже начало местами пробиваться подобное потом
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 22:46
    +4
    Палкину привет
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 22:45
    +12
    Кто то бы сказал год назад что в ДК придет Луческу и в первый сезон возьмет чемпионство посмеялся бы и подумал что человек не в себе
    Ссылка
    Игорь Белоус
    online
      Игорь Белоус, 17.04.2021 22:45
    +12
    Спасибо Луческу за сезон!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 22:44
    +16
    насколько же румын своим поведением отличается в ДК и в шд
    в которы раз убеждаюсь, что именно шахтер открывает в людях всю грязь
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 22:45
    +12
    Кто то бы сказал год назад что в ДК придет Луческу и в первый сезон возьмет чемпионство посмеялся бы и подумал что человек не в себе
    Ссылка
    Игорь Белоус
    online
      Игорь Белоус, 17.04.2021 22:45
    +12
    Спасибо Луческу за сезон!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 22:41
    +12
    Мести нет, а п дъеб имеется
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.04.2021 22:40
    +12
    Луческу легенда Динамо. То что он когда-то давно тренировал Шахтер теперь воспринимается как мимолетное недоразумение.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.04.2021 22:41
    +10
    Луческу каштрував шахту
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 17.04.2021 22:46
    +9
    funnycat, 17.04.2021 22:44
    насколько же румын своим поведением отличается в ДК и в шд
    в которы раз убеждаюсь, что именно шахтер открывает в людях всю грязь
    Полностью согласен, очень точно заметил.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 22:49
    +6
    sahka1981, 17.04.2021 22:46
    Полностью согласен, очень точно заметил.
    я просто в шоке . Сколько всего румын мог договорить, а нет . Сама тактичность .
    Ведь нету на ушах СереЖы Палкина и Русланчика Маразмова которые нашептывают какой еще ушат грязи вылить.
    Хотя и сам румыне не святой
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 22:46
    +6
    funnycat, 17.04.2021 22:44
    насколько же румын своим поведением отличается в ДК и в шд
    в которы раз убеждаюсь, что именно шахтер открывает в людях всю грязь
    То них "стратегия" такая, у фонсеки тоже начало местами пробиваться подобное потом
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 17.04.2021 23:04
    +5
    Помсти не треба, достатньо просто ввічливо зателефонувати Палкіну і привітати з сріблом
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 22:48
    +4
    Alex86 1, 17.04.2021 22:46
    То них "стратегия" такая, у фонсеки тоже начало местами пробиваться подобное потом
    фонсека - это такая себе даша сырна на минималках
    а Каштру - довольно интеллигентный и это еще одна причина почему он до сих пор не стал своим в шахтере
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 22:46
    +4
    Палкину привет
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 23:09
    +3
    Alex86 1, 17.04.2021 23:06
    и не станет уже
    Ну и отлично
    Каждый следующий тренер 100 раз подумает , стоит ли идти туда , где тебя сольют при первой же неудаче
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 23:07
    +3
    В двух словах. А что сможет условный Денисов или Грачев сказать? Даже в чемпионате Мирча выирал. Где еще надо?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.04.2021 23:08
    +2
    BaZia, 17.04.2021 22:45
    Кто то бы сказал год назад что в ДК придет Луческу и в первый сезон возьмет чемпионство посмеялся бы и подумал что человек не в себе
    Когда только инфа появилась что луч будет в ДК я рад был очень .. хотя не фан дк или шд
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.04.2021 23:18
    +1
    Я тоже представить не мог, что Луческу в первый же год приведёт Динамо к чемпионству. Но он сделал это! С теми же игроками. Супер тренер!
    Ссылка
    mayjumanji
      mayjumanji, 17.04.2021 23:14
    +1
    bonv, 17.04.2021 22:41
    Луческу каштрував шахту
    я бы сказал, что это сам Каштру каштрував кротов ))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 23:06
    +1
    funnycat, 17.04.2021 22:48
    фонсека - это такая себе даша сырна на минималках
    а Каштру - довольно интеллигентный и это еще одна причина почему он до сих пор не стал своим в шахтере
    и не станет уже
    Ссылка
    ди л
      ди л, 17.04.2021 22:58
    +1
    Большой тренер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 23:21
    0
    funnycat, 17.04.2021 23:09
    Ну и отлично
    Каждый следующий тренер 100 раз подумает , стоит ли идти туда , где тебя сольют при первой же неудаче
    пойдут, сыпят они $ нормально, тем более берут теперь не таких как луч на ходу в то время, а по проще намного
    Ссылка
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