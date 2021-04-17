Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ни о какой мести Шахтеру не может быть и речи»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Шахтером» в матче УПЛ. Теперь киевляне опережают соперника на 10 очков за 4 тура до конца.

- Считаете ли вы, что после сегодняшнего результата вам удалась месть «Шахтеру» за расставание в 2016 году?

- Мне было сложно за столь короткий период организовать игру «Динамо» и добиться результата. Но мы это сделали. С точки зрения человеческого отношения к «Шахтеру» мне тяжело, ни о какой мести не может быть и речи. Но я хотел бы сказать несколько слов о сегодняшнем матче.

Не было зрелищной игры, было противостояние двух сильных соперников, которые решали свои задачи, и у каждого было свое оружие в ведении игры. Для нас это был очень важный матч, ведь потеря очков приблизила бы «горняков» к нам в турнирной таблице. Впереди нас ожидают сложные игры на выезде, которые непросто пройти без потерь.

Повторюсь, что сегодня не было зрелища на футбольном поле. Мы хорошо организовали оборону. Из своего тренерского опыта я знаю, что чемпионат выигрывается благодаря организации игры в защите. Есть два метода такой организации. Первый – через хорошую физическую и тактическую подготовку футболистов, хорошее взаимодействие, включающее сохранение дистанции между ними, перекрытие свободных коридоров, выход на игрока, владеющего мячом. Это то, что касается нашей команды.

Второй метод, который я использовал в «Шахтере», – через контроль мяча, когда ты практически не отдаешь его сопернику. У «Шахтера» индивидуально сильные игроки, которые хорошо контролировали мяч. Но мы знали все о них и донесли это до своих игроков. Очень качественно оборонялись и практически не позволили создать моментов у своих ворот. Как тренер, я благодарен своим ребятам за то, что они выполнили все, о чем я их просил в процессе подготовки к игре. Об этом я сказал в раздевалке.

- Через четыре дня «Динамо» предстоит сыграть в полуфинале Кубка Украины. Как будет строиться подготовка к этому матчу?

- Сегодня я разрешил ребятам порадоваться этой победе. Но завтра утром у нас сбор и начнется тренировочный процесс подготовки к очень сложному матчу. «Агробизнес» – крепкая команда, обыгравшая «Шахтер» в Кубке. Возможно, я сделаю кое-какие замены, чтобы все наши игроки в равной степени участвовали в соревновательном процессе. У меня была индивидуальная беседа с Цыганковым – наверное, самым важным игроком нашей команды, который много пропустил и поэтому вышел по ходу второго тайма.

Естественно, сегодня сказалась и отсутствие Сидорчука. Но пара центральных полузащитников Андриевский-Шепелев хорошо играли против «Барселоны» и против БАТЕ на зимних сборах. Они отлично понимают, дополняют и страхуют друг друга. Поэтому я выбрал эту пару на сегодняшнюю игру и считаю, что не ошибся.

Сегодня утром я еще не знал, кто сыграет в центре защиты, потому что Забарный сейчас тренируется в маске, которая не всегда хорошо ложится на лицо. Но я пообщался с Ильей, и он сказал, что может играть. И я рад, что он провел очень хороший матч.

- Первый тайм ваша команда провела более уверенно, а в начале второго тайма казалось, что игроки немного паниковали. Как вы можете это прокомментировать?

- После поздравлений с победой я поблагодарил игроков за игру в обороне и за то, что они меня слушали и как провели этот матч. Но мне не нравилось, как футболисты распоряжались с мячом после отбора. Над этим еще нужно работать. Важность сегодняшней игры оставила отпечаток на выступлении наших игроков. Они очень ждали этой победы, и удерживать первое место всегда сложно.

Мы не можем дойти до бразильской техники в индивидуальном плане, но должны расти в плане командных взаимодействий и осуществления коллективного контроля мяча.