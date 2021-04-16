22-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Динамо Киев
17.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22 тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.04.2021 18:28
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Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 17 апреля, состоится центральный поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

Киевский клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая «горняков» на семь очков. Таким образом, только победа может подарить подопечным Луиша Каштру надежду на защиту чемпионского титула. После зимнего перерыва киевляне еще не проигрывали в чемпионате и, несомненно, попытаются продолжить удачную серии в противостоянии с принципиальным соперником. В первом круге «Шахтер» обыграл киевлян со счетом 3:0 (результативными ударами отметились Жуниор Мораес, Маркос Антонио и Алан Патрик). В конце первого тайма того матча «бело-синие» остались в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука, а в субботу капитан «Динамо» не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

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