Шахтер - Динамо - 0:1. Видео гола и обзор матча

Состоялся ключевой матч второй части чемпионата УПЛ между «Шахтером» и «Динамо». Киевляне выиграли и в таблице опережают соперника на 10 очков.
Шахтер - Динамо 0:1. Обзор матча
Шахтер - Динамо 0:1. Гол Де Пены
Лучшие моменты первого тайма
События матча
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.