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0 : 1
Динамо Киев
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер - Динамо - 0:1. Видео гола и обзор матча

Фрагменты топ-матча УПЛ

  • 17.04.2021 21:49
  • 21838 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер - Динамо - 0:1. Видео гола и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

Состоялся ключевой матч второй части чемпионата УПЛ между «Шахтером» и «Динамо». Киевляне выиграли и в таблице опережают соперника на 10 очков.

Шахтер - Динамо 0:1. Обзор матча

Шахтер - Динамо 0:1. Гол Де Пены

Лучшие моменты первого тайма

События матча
34' ГОЛ ! С пенальти забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    МонзульДеПеналь
      МонзульДеПеналь, 17.04.2021 22:17
    -2
    А куда смотреть? Какой то недопеналь. В Европе такие не ставят.
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