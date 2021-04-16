Шахтер Донецк

17 апреля в 19.30 НСК «Олимпийский» примет центральный поединок и 22-го тура, и всего второго круга УПЛ: «Шахтер» встретится с «Динамо». Матчи между этими соперниками – однозначно лучшее, что есть в нашем клубном футболе. Однако, к сожалению, игра будет закрыта для болельщиков. Причина – уже порядком набившая оскомину – сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусом.

За пять туров до конца первенства динамовцы опережают «горняков» на семь баллов. В случае победы команды Каштру чемпионская интрига будет жить, возможно, до самого финишного тура, а вот в случае ничьей и особенно победы «Динамо» эта интрига прикажет долго жить.

По обе стороны баррикад осознают не только принципиальность противостояния, но и его важность прежде всего с турнирной точки зрения. Хотя оппоненты и пытаются акцентировать внимание на обыденности предстоящей игры. Дескать, ничего особенного, обычный календарный поединок чемпионата.

Лукавят. Как пить дать лукавят. Потому что обоим соперникам победа важна, как воздух. «Динамо» - для того, чтобы именно в матче со своим главным конкурентом по внутренней арене фактически оформить чемпионство. «Шахтеру» - чтобы остаться в чемпионской гонке. Пускай все равно она будет и дальше проходить под диктовку «бело-синих», но чем черт не шутит: четыре очка разницы – это не семь.

Игра очень важна и для тренеров. Мирча Луческу наверняка захочет взять реванш за поражение от своей бывшей команды в первом круге. К тому же, румынскому наставнику киевлян очень важно не проиграть «Шахтеру» второй раз за сезон с точки зрения имиджа, чтобы не было злорадств типа «а царь-то не настоящий».

У Луиша Каштру похожие тревоги и ожидания. Сезон фактически провален, особенно его вторая половина. И чтобы подсластить горечь, обязательно нужно хлопнуть дверью: победить принципиального врага. Запоминается ведь последнее. Быть может, победа над «Динамо» добавит вистов португальцу и убедит клубное руководство продлить с 59-летним специалистом заканчивающийся летом контракт.

Матч первого круга завершился уверенной победой подопечных Каштру – 3:0. В первом тайме отличился Мораес, замкнув ударом головой навес Додо. На последней минуте первой половины игры капитан динамовцев Сидорчук очень грубо атаковал Корниенко и был вынужден досрочно покинуть поле: Катерина Монзуль «наградила» Сергея красной карточкой. В середине второго тайма дончане дожали киевлян. Сначала отличился Маркос Антонио, а победную точку в игре поставил Алан Патрик.

Но, несмотря на полученное стратегическое преимущество после той победы, «Шахтер» в дальнейшем им не воспользовался. Если «Динамо» после очной встречи с «горняками» больше не проигрывало, более того, у команды в активе десять побед и лишь две ничьи, то вот дончане затем теряли очки с незавидным постоянством: две ничьи и два поражения.

Хотя, наверное, у поклонников донецкой команды больше вопросов вызывают даже не последние результаты, а игра подопечных Каштру. «Шахтер» разучился играть результативно и зрелищно, очень туго команда преодолевает насыщенную оборону. Кризис тренерских идей, неразбериха в раздевалке в связи с демаршем Тайсона, затянувшаяся смена поколений – в общем, проблем в нынешнем «Шахтере» хватает.

А вот «Динамо», кажется, наоборот воспрянуло духом после последних трех безалаберных сезонов. Мирча Луческу, что бы о нем ни говорили его противники, сумел в очень короткий период стабилизировать игру, научить подопечных брать свои очки, бороться до финального свистка.

Накануне лобовой встречи соперники испытывают определенные кадровые проблемы. По причине травм за «Шахтер» не смогут сыграть Исмаили и Коноплянка, «Динамо» из-за «лишней» желтой карточки потеряло Сидорчука.

Как и в первом круге, украинское класичне снова обслужит женская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль. Кстати, для харьковчанки это будет уже третья дуэль двух лучших команд страны. И оба предыдущих раза побеждали «горняки».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Соломон, Тете, Марлос, Мораес

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Буяльский, Беседин.

17 апреля, суббота