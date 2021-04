Срна лоббирует назначение Де Дзерби тренером Шахтера – журналист

В следующем сезоне «Шахтер» может получить нового главного тренера. На место Луиша Каштру, контракт которого с «горняками» истекает 30 июня, рассматривается нынешний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

По данным итальянского журналиста Николо Ширы, назначение Де Дзерби в «Шахтер» лоббирует директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна, который очень симпатизирует методам работы 41-летнего итальянского специалиста.

С командой Де Дзерби Срна пересекался в итальянской Серии А в сезоне-2018/19, когда хорват выступал за «Кальяри», а коуч финишировал с «Сассуоло» на 11-м месте в лиге.

Помимо «Шахтера», как отмечает журналист, на Де Дзерби претендует неназванный клуб испанской Ла Лиги.

