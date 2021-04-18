Срна лоббирует назначение Де Дзерби тренером Шахтера – журналист

Директор по футболу знает специалиста по работе в итальянской Серии А

  • 18.04.2021 13:13
  • 3984 просмотра
  • 17 комментариев
Срна лоббирует назначение Де Дзерби тренером Шахтера – журналист
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В следующем сезоне «Шахтер» может получить нового главного тренера. На место Луиша Каштру, контракт которого с «горняками» истекает 30 июня, рассматривается нынешний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

По данным итальянского журналиста Николо Ширы, назначение Де Дзерби в «Шахтер» лоббирует директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна, который очень симпатизирует методам работы 41-летнего итальянского специалиста.

С командой Де Дзерби Срна пересекался в итальянской Серии А в сезоне-2018/19, когда хорват выступал за «Кальяри», а коуч финишировал с «Сассуоло» на 11-м месте в лиге.

Помимо «Шахтера», как отмечает журналист, на Де Дзерби претендует неназванный клуб испанской Ла Лиги.

Ранее информацию об интересе «Шахтера» к Де Дзерби подтвердил экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано. Также сообщалось, что коуч «Сассуоло» в следующем сезоне готов к работе за пределами Италии.

Накануне «Шахтер» проиграл «Динамо» (0:1) в чемпионате Украины и практически лишился шансов защитить чемпионский титул. После этой игры Луиш Каштру заявил, что готов к увольнению с поста главного тренера «оранжево-черных».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pecherytsja88
    online
      pecherytsja88, 18.04.2021 14:26
    0
    срну(гвну) в шею!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 14:02
    -1
    steelmaker, 18.04.2021 13:37
    то просто ты долбоеб, слов умных не знаешь и кого-то "остроумно" обосрать норовишь.
    животное, а тебе разве слово давали？
    Ссылка
    .МАks7777.
    online
      .МАks7777., 18.04.2021 14:01
    -3
    Каким бы я не оптимистом до мозга костей и не любил свою команду и не поддерживал в трудные минуты ,ну Каштру надо с двух ног!!!Игры просто нет ,на это больно смотреть !!!Верим с нового сезона станем только сильней,с новым тренером ,надеюсь Ахметов даст п.. з.ды Палке скакалке и он игроками новыми усилит команду !!!!Без поражений не бывает громких побед !!!!!С командой навсегда !!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 18.04.2021 13:45
    +1
    Было бы отлично.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 18.04.2021 13:38
    -1
    pricolist, 18.04.2021 13:17
    Де Дзерби это очень интересный вариант. Но вот вопрос, захочет ли он сам в наш чемпионат? А тренер очень интересный, не зря его сам Гвардиола и многие другие хвалят
    Где его хвалил Гвардиола???
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 18.04.2021 13:37
    +1
    Муґунот Уух, 18.04.2021 13:29
    "Срна лобіює..." (с)
    то тепер Срна - лобок чи Срна - лобстер?
    то просто ты долбоеб, слов умных не знаешь и кого-то "остроумно" обосрать норовишь.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 13:34
    -1
    Фонсека на седьмом месте, а Зебра - вдали на восьмом.
    У Ахметова запоев не бывает.
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 18.04.2021 13:32
    +2
    pricolist, 18.04.2021 13:17
    Де Дзерби это очень интересный вариант. Но вот вопрос, захочет ли он сам в наш чемпионат? А тренер очень интересный, не зря его сам Гвардиола и многие другие хвалят
    Сюда никто идти не захочет а вот за бабло и маму родную продадут.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 13:29
    0
    "Срна лобіює..." (с)
    то тепер Срна - лобок чи Срна - лобстер?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.04.2021 13:29
    0
    BaZia, 18.04.2021 13:23
    Srna loves him как это перевести с английского?
    Срна любит его. Голубизной попахивает
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 13:24
    +6
    axylinam, 18.04.2021 13:20
    Вася Кобин более реальный вариант,чем Дзерби
    Ага, и Миську Калопоповця играющим тренером
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 18.04.2021 13:24
    -2
    ВадимКиев, 18.04.2021 13:21
    Лучший вариант ....
    Рубен Аморим...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.04.2021 13:23
    0
    Srna loves him как это перевести с английского?
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 18.04.2021 13:21
    +4
    Лучший вариант ....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.04.2021 13:20
    +4
    Вася Кобин более реальный вариант,чем Дзерби
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.04.2021 13:17
    +3
    Де Дзерби это очень интересный вариант. Но вот вопрос, захочет ли он сам в наш чемпионат? А тренер очень интересный, не зря его сам Гвардиола и многие другие хвалят
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 18.04.2021 13:16
    -2
    Ага.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 13:24
    +6
    axylinam, 18.04.2021 13:20
    Вася Кобин более реальный вариант,чем Дзерби
    Ага, и Миську Калопоповця играющим тренером
    Ссылка
    ВадимКиев
      ВадимКиев, 18.04.2021 13:21
    +4
    Лучший вариант ....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.04.2021 13:20
    +4
    Вася Кобин более реальный вариант,чем Дзерби
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.04.2021 13:17
    +3
    Де Дзерби это очень интересный вариант. Но вот вопрос, захочет ли он сам в наш чемпионат? А тренер очень интересный, не зря его сам Гвардиола и многие другие хвалят
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 18.04.2021 13:32
    +2
    pricolist, 18.04.2021 13:17
    Де Дзерби это очень интересный вариант. Но вот вопрос, захочет ли он сам в наш чемпионат? А тренер очень интересный, не зря его сам Гвардиола и многие другие хвалят
    Сюда никто идти не захочет а вот за бабло и маму родную продадут.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 18.04.2021 13:45
    +1
    Было бы отлично.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 18.04.2021 13:37
    +1
    Муґунот Уух, 18.04.2021 13:29
    "Срна лобіює..." (с)
    то тепер Срна - лобок чи Срна - лобстер?
    то просто ты долбоеб, слов умных не знаешь и кого-то "остроумно" обосрать норовишь.
    Ссылка
    pecherytsja88
    online
      pecherytsja88, 18.04.2021 14:26
    0
    срну(гвну) в шею!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 13:29
    0
    "Срна лобіює..." (с)
    то тепер Срна - лобок чи Срна - лобстер?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.04.2021 13:29
    0
    BaZia, 18.04.2021 13:23
    Srna loves him как это перевести с английского?
    Срна любит его. Голубизной попахивает
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 18.04.2021 13:23
    0
    Srna loves him как это перевести с английского?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности