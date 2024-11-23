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  4. Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Испания
23 ноября 2024, 22:30 |
769
0

Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял

Пабло Торре не устраивает нынешнее количество игровой практики в стане «блаугранас»

23 ноября 2024, 22:30 |
769
0
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний атакующий полузащитник «Барселоны» Пабло Торре недоволен количеством игрового времени в стане каталонцев и хочет в январское трансферное окно покинуть клуб.

Агенты игрока уже уведомили спортивного директора «блаугранас» Деку о том, что их клиент желает перейти в клуб, где сможет играть значительно чаще. Вероятнее всего, речь пойдет об аренде.

Деку выразил понимание ситуации, но пока не приступил к реализации конкретных шагов по удовлетворению просьбы Торре, так как не узнал мнение главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

Известно, что интерес в услугах Торре проявляют «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Также не исключено, что хавбек может перебраться в другой европейский чемпионат, так как хорошо известен скаутам многих клубов.

Торре был куплен «Барселоной» за 5 миллионов евро летом 2022 года из «Расинга». Минувший сезон хавбек на правах аренды провел в «Жироне», а в текущем вернулся в стан «блаугранас», и сыграл 5 матчей (202 минуты) в рамках Ла Лиги, причем отличился в них 3 голами и 1 ассистом.

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Пабло Торре Барселона Деку Ханс-Дитер Флик трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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