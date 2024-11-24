Эвертон – Брентфорд – 0:0. Миколенко отыграл весь матч. Видеообзор матча

23 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Брентфорд».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась ничьей 0:0. В составе «Эвертона» полный матч провел украинский защитник Виталий Миколенко.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

«Эвертон» – «Брентфорд» – 0:0

Видеообзор матча: