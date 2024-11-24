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  4. Эвертон – Брентфорд – 0:0. Миколенко отыграл весь матч. Видеообзор матча
Англия
24 ноября 2024, 12:50 |
3
0

Эвертон – Брентфорд – 0:0. Миколенко отыграл весь матч. Видеообзор матча

23 ноября в Англии были сыграны матчи 12-го тура чемпионата Англии

24 ноября 2024, 12:50 |
3
0
Эвертон – Брентфорд – 0:0. Миколенко отыграл весь матч. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Брентфорд».

Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась ничьей 0:0. В составе «Эвертона» полный матч провел украинский защитник Виталий Миколенко.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

«Эвертон» – «Брентфорд» – 0:0

Видеообзор матча:

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Эвертон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Виталий Миколенко
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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