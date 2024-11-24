Англия24 ноября 2024, 12:50 |
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Эвертон – Брентфорд – 0:0. Миколенко отыграл весь матч. Видеообзор матча
23 ноября в Англии были сыграны матчи 12-го тура чемпионата Англии
24 ноября 2024, 12:50 |
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23 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Брентфорд».
Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась ничьей 0:0. В составе «Эвертона» полный матч провел украинский защитник Виталий Миколенко.
АПЛ. 12-й тур. 23 ноября
«Эвертон» – «Брентфорд» – 0:0
Видеообзор матча:
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