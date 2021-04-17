КАССАНО: «Шахтер начал переговоры с моим другом Де Дзерби»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано подтвердил, что «Шахтер» заинтересован в услугах тренера Роберто де Дзерби из «Сассуоло» в следующем сезоне:

«Вечером состоялись неофициальные контакты между «Шахтером» и моим другом Де Дзерби. Буду очень счастлив и рад за Роберто».

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби ранее признался, что не против попробовать свои силы за пределами Италии.