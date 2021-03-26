Роберто Де Дзерби может возглавить Шахтер

В донецком клубе ищут кандидатов на замену Луишу Каштру

  • 26.03.2021 08:59
  • 4184 просмотра
  • 9 комментариев
Роберто Де Дзерби может возглавить Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» изучает футбольный рынок с самыми прогрессирующими специалистами Европы, которые в перспективе могли бы возглавить чемпиона Украины.

Отмечается что донецкий клуб в шорт-лист возможных кандидатов на пост главного тренера «горняков» включил 41-летнего итальянского тренера Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет клуб Серии А «Сассуоло».

Напомним, что в данный момент «Шахтер» возглавляет Луиш Каштру.

Читайте: Почему Шахтер прав, когда не спешит предлагать Каштру новый контракт.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 26.03.2021 09:48
    +1
    Да пусть уже отсюда максика берут главным тренером этого недоклюба, а форевку его замом. Развлекуха каждый день (тьфу, каждую ночь) будет...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2021 09:41
    0
    Напомним, что в данный момент «Шахтер» возглавляет Луиш Каштру.
    ________________________________________________
    Спасибочтонапомнили.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.03.2021 09:31
    0
    Кобин свободный.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 26.03.2021 09:30
    -4
    Ну норм , без адаптации освоится , из Сассуоло в Сассуоло
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 26.03.2021 09:26
    0
    чего не Беневенто?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 09:22
    +1
    Сначала - Краматорск.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.03.2021 09:19
    0
    А в результаті буде сирунш@)))
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.03.2021 09:14
    +7
    "Напомним, что в данный момент «Шахтер» возглавляет Луиш Каштру."
    Типа все забыли
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 26.03.2021 09:08
    +1
    Кварцяного бы..
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 26.03.2021 09:14
    +7
    "Напомним, что в данный момент «Шахтер» возглавляет Луиш Каштру."
    Типа все забыли
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.03.2021 09:48
    +1
    Да пусть уже отсюда максика берут главным тренером этого недоклюба, а форевку его замом. Развлекуха каждый день (тьфу, каждую ночь) будет...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 09:22
    +1
    Сначала - Краматорск.
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 26.03.2021 09:08
    +1
    Кварцяного бы..
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2021 09:41
    0
    Напомним, что в данный момент «Шахтер» возглавляет Луиш Каштру.
    ________________________________________________
    Спасибочтонапомнили.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.03.2021 09:31
    0
    Кобин свободный.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 26.03.2021 09:26
    0
    чего не Беневенто?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 26.03.2021 09:19
    0
    А в результаті буде сирунш@)))
    Ссылка
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