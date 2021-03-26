Роберто Де Дзерби может возглавить Шахтер

Донецкий «Шахтер» изучает футбольный рынок с самыми прогрессирующими специалистами Европы, которые в перспективе могли бы возглавить чемпиона Украины.
Отмечается что донецкий клуб в шорт-лист возможных кандидатов на пост главного тренера «горняков» включил 41-летнего итальянского тренера Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет клуб Серии А «Сассуоло».
Напомним, что в данный момент «Шахтер» возглавляет Луиш Каштру.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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Типа все забыли
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Спасибочтонапомнили.
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